夏モチーフの「ちいかわ」デザイン。かわいすぎるスマホ冷却シートが登場
Hameeは6月2日、同社が展開する商品「［スマ冷え Premium］ 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から「ちいかわ」デザインの販売を開始しました。
■透明ケースに入れてもかわいいデザイン性
同商品は、スマートフォン用の冷却シート。スマートフォン背面に貼って使用する蓄熱式で、内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収し、バッテリー劣化や充電速度の低下、突然のフリーズなどの不具合を未然に防ぎます。
半永久的に使用可能であるほか、接着面には再剥離可能なシリコンゲルを採用しているため、何度でも貼り直しが可能です。
「ちいかわ」デザインでは、チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチの4種類を展開。夏のモチーフや「ちいかわ」たちの日常を切り取ったイラストが特徴で、透明ケースに入れても映える仕上がりとなっています。
ぜひこの機会に、夏のスマートフォンの熱対策をしながら、「ちいかわ」たちのかわいいデザインを楽しんでみてはいかがでしょうか。
■商品概要
商品名：ちいかわ［スマ冷え Premium］ 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート
価格：2,200円
デザイン：チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチ
発売日：2026年6月2日
取扱い：Hamee公式オンラインストア、ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど、Hamee公式ECモールおよび小売店などのHamee取扱店舗
（C）nagano
（フォルサ）