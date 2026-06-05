夏モチーフの「ちいかわ」デザイン。かわいすぎるスマホ冷却シートが登場

Hameeは6月2日、同社が展開する商品「［スマ冷え Premium］ 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から「ちいかわ」デザインの販売を開始しました。

■透明ケースに入れてもかわいいデザイン性

同商品は、スマートフォン用の冷却シート。スマートフォン背面に貼って使用する蓄熱式で、内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収し、バッテリー劣化や充電速度の低下、突然のフリーズなどの不具合を未然に防ぎます。

半永久的に使用可能であるほか、接着面には再剥離可能なシリコンゲルを採用しているため、何度でも貼り直しが可能です。

「ちいかわ」デザインでは、チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチの4種類を展開。夏のモチーフや「ちいかわ」たちの日常を切り取ったイラストが特徴で、透明ケースに入れても映える仕上がりとなっています。

ぜひこの機会に、夏のスマートフォンの熱対策をしながら、「ちいかわ」たちのかわいいデザインを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：ちいかわ［スマ冷え Premium］ 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

価格：2,200円

デザイン：チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチ

発売日：2026年6月2日

取扱い：Hamee公式オンラインストア、ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど、Hamee公式ECモールおよび小売店などのHamee取扱店舗

（C）nagano

（フォルサ）