¡Ö¤Þ¤À°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë¡Ø¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¡ÙÆ³Æþ¡¢»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡È¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É
¡¡6·î1Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊATM¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ÞATM¡×¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë½ç¼¡Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ìó4Ç¯¤«¤±¤ÆÌó1Ëü6000Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÄÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥»¥Ö¥óATM
¥»¥Ö¥óATM¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ÞATM¤Ç¤Ï¡¢¸½¶â¤ÎÆþ½Ð¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¼ï¥³¡¼¥É·èºÑ¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ø¤Î¸½¶â¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢ËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤ä³Æ¼ï¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï
¡Ô¥»¥Ö¥óATM¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é½õ¤«¤ë¡Õ
¡Ô¶á½ê¤Î¥»¥Ö¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡ÔÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤È´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤Ï600¼Ò°Ê¾å¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¥ÛATM¤ä³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤ÎÃæ¤Ç¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤æ¤¦¤Á¤çATM¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤ÏÊ£»¨¤ÊÈ¿±þ¤â¡£
¡Ô¤æ¤¦¤Á¤ç¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Õ
¡ÔÍ¹ÊØ¶É¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô¥»¥Ö¥ó¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤æ¤¦¤Á¤çATM¤Î¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡ÈÍøÊØÀ¸þ¾å"¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤æ¤¦¤Á¤çATM¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¿§¤À¤±¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡©¡×ÎÐ¿§ATM¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬ATM¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤È¤¤¤¨¤ÐÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ÞATM¡×¤ÏÅ¹ÊÞ¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÐ¿§»ÅÍÍ¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈÎÐ¿§¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM"¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ô¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¾Ð¤¦¡Õ
¡Ô¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ê¤Î¤ËÎÐ¤Ê¤ó¤À¡Õ
¡ÔÎÐ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤À°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡Õ
¡Ô¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤È¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ô¤Þ¤µ¤«¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤ò¸«¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Õ¡Ô»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Õ
¤È¶Ã¤¯À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¿·Þ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤æ¤¦¤Á¤çÇÉ¡×¤«¤é¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤ëº£²ó¤ÎÊÑ¹¹¡£¤À¤¬¡¢¶¥¹ç´ë¶ÈÆ±»Î¤Î°Û¿§¥¿¥Ã¥°¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¿§"¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿ATM¤Ï¡¢µ¡Ç½ÌÌ°Ê¾å¤Ë¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£