【ディズニーストア】夏のコーディネートで大活躍！ Tシャツ大集合
ディズニーストアより、これからの季節に活躍するディズニーのキャラクターや作品をモチーフにしたTシャツが多数登場。ヴィンテージテイストからポップ、シックなデザインのほか、フロントとバックが繋がるデザインなど多彩なラインナップだ。
＞＞＞Tシャツ個別画像をチェック！（写真21点）
夏は一枚でさらっと涼しく、季節の変わり目には羽織りをプラスしたりジャケットを羽織ったり、幅広いコーディネートに活躍してくれるTシャツ。多彩なラインナップの中から、お気に入りのデザインを見つけて楽しんでほしい。
ミッキーマウスデザインとミニーマウスデザインは、レトロなキャラクターアートや背面にあしらったキャラクターサインに注目。また、キャラクターたちが登場する作品をモチーフに、ヴィンテージ風の質感でプリントされたチップ＆デールデザインに加え、ライブシーンをイメージしたカラフルなグーフィーとマックスデザインも登場。
アイスクリームを頬張る姿がキュートなスティッチデザインは、スティッチが書いた手書き風の "626" ロゴや、裏面の足跡デザインなど、ファン心をくすぐるポイントも。
個性豊かなキャラクターたちや作品をモチーフにしたデザインも豊富なラインナップで展開。腕組みをしたエージェントPに重なるように、光沢のあるクリアインクで施した見え隠れするペリーがユニークなデザインに加え、愛らしさ満点の幼いへラクレスとペガサスのアートや、もこっとした質感で表現した白い雲がキュートな『ヘラクレス』デザイン、
ドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パンチートの陽気で賑やかな魅力が詰まった『三人の騎士』をモチーフにしたデザインが登場する。
そのほか、リアルな毛並みプリントとクールな表情が心くすぐるニック・ワイルドデザインは、ヴィンテージ風のかすれた質感が雰囲気を演出し、おしゃれな着こなしを楽しめる。
ダークカラーに印象的なアートが映える、作品の世界観を表現した大人っぽいTシャツも登場。色鮮やかなアートの中に、ミゲルとダンテを描いたバックプリントが目を引く『リメンバー・ミー』をモチーフにしたデザインや、『リトル・マーメイド』、『白雪姫』、『ラマになった王様』の悪役が不気味な鍋を囲む姿を描いたディズニーヴィランズらしい妖しさあふれるデザイン、ロックテイストのグラフィックがおしゃれな『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントンデザインなど、作品の世界観を大胆に落とし込んだアイテムが登場。
『トイ・ストーリー』からは、クモのような脚を持つベビーフェイスとシドの顔が個性的でインパクト抜群のシド・フィリップスとミュータント・トイデザインもご用意。
さらに、正面から背面へ繋がるようにキャラクターをプリントした遊び心あふれるデザインも展開。上目づかいの表情が愛らしいダンボや、トレードマークのピンクとすみれ色のしま模様が同化するようなカラーで自由に姿を消したり現れたりするキャラクターらしさを表現したチェシャ猫がラインナップ。
そのほか、『101匹わんちゃん』から元気に走る子犬の姿がキュートなデザインや、
スリンキー・ドッグの胴体部分のバネを活かしたデザインなど、キャラクターの魅力があふれるTシャツが揃う。
様々な作品の象徴的なロゴをプリントした、シンプルで普段使いしやすいTシャツも登場。
”i” のロゴマークが入った、まるでキャラクターが着ているスーツのような『Mr.インクレディブル』デザインや、ライトニング・マックィーンをイメージした ”95” ナンバーと、バックに大胆にプリントしたラスティーズロゴがキャッチーなデザインも展開。
『トイ・ストーリー』デザインは、フロントにデザインしたピザ・プラネットのロゴに加え、バックにプリントされたエイリアンの手書き風アートにも注目だ。
（C） Disney
（C） Disney/Pixar
（C） Disney/Pixar （C） Just Play, LLC
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夏は一枚でさらっと涼しく、季節の変わり目には羽織りをプラスしたりジャケットを羽織ったり、幅広いコーディネートに活躍してくれるTシャツ。多彩なラインナップの中から、お気に入りのデザインを見つけて楽しんでほしい。
アイスクリームを頬張る姿がキュートなスティッチデザインは、スティッチが書いた手書き風の "626" ロゴや、裏面の足跡デザインなど、ファン心をくすぐるポイントも。
個性豊かなキャラクターたちや作品をモチーフにしたデザインも豊富なラインナップで展開。腕組みをしたエージェントPに重なるように、光沢のあるクリアインクで施した見え隠れするペリーがユニークなデザインに加え、愛らしさ満点の幼いへラクレスとペガサスのアートや、もこっとした質感で表現した白い雲がキュートな『ヘラクレス』デザイン、
ドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パンチートの陽気で賑やかな魅力が詰まった『三人の騎士』をモチーフにしたデザインが登場する。
そのほか、リアルな毛並みプリントとクールな表情が心くすぐるニック・ワイルドデザインは、ヴィンテージ風のかすれた質感が雰囲気を演出し、おしゃれな着こなしを楽しめる。
ダークカラーに印象的なアートが映える、作品の世界観を表現した大人っぽいTシャツも登場。色鮮やかなアートの中に、ミゲルとダンテを描いたバックプリントが目を引く『リメンバー・ミー』をモチーフにしたデザインや、『リトル・マーメイド』、『白雪姫』、『ラマになった王様』の悪役が不気味な鍋を囲む姿を描いたディズニーヴィランズらしい妖しさあふれるデザイン、ロックテイストのグラフィックがおしゃれな『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントンデザインなど、作品の世界観を大胆に落とし込んだアイテムが登場。
『トイ・ストーリー』からは、クモのような脚を持つベビーフェイスとシドの顔が個性的でインパクト抜群のシド・フィリップスとミュータント・トイデザインもご用意。
さらに、正面から背面へ繋がるようにキャラクターをプリントした遊び心あふれるデザインも展開。上目づかいの表情が愛らしいダンボや、トレードマークのピンクとすみれ色のしま模様が同化するようなカラーで自由に姿を消したり現れたりするキャラクターらしさを表現したチェシャ猫がラインナップ。
そのほか、『101匹わんちゃん』から元気に走る子犬の姿がキュートなデザインや、
スリンキー・ドッグの胴体部分のバネを活かしたデザインなど、キャラクターの魅力があふれるTシャツが揃う。
様々な作品の象徴的なロゴをプリントした、シンプルで普段使いしやすいTシャツも登場。
”i” のロゴマークが入った、まるでキャラクターが着ているスーツのような『Mr.インクレディブル』デザインや、ライトニング・マックィーンをイメージした ”95” ナンバーと、バックに大胆にプリントしたラスティーズロゴがキャッチーなデザインも展開。
『トイ・ストーリー』デザインは、フロントにデザインしたピザ・プラネットのロゴに加え、バックにプリントされたエイリアンの手書き風アートにも注目だ。
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