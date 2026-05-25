食の宝庫・北海道で、美味しいお寿司を食べるのはもはや当たり前。これからは食べる体験そのものがエンターテインメントになる時代です！

2026年5月18日（月）、札幌市の狸小路5丁目の狸小路横丁内に、プロジェクションマッピングと北海道産握り鮨が融合した体験型鮨店『なまら旨い 鮨道（すしみち） 狸小路』がグランドオープンしました。

インバウンド客も歓喜する最新のデジタル演出と、北海道の新鮮な海の幸が織りなす、たった7席限定の完全没入型和空間。ただ食事をするだけではない、驚きの体験とおまかせコースに込められた職人たちの想いをご紹介します。

日本初！触れると錦鯉が反応するプロジェクションマッピング空間画像：株式会社フェイバーズクリエイション

店内に入ってまず目を奪われるのが、カウンター全面に投影された鮮やかなプロジェクションマッピングです。ただ映像が流れているだけでなく、なんとお客様がカウンターに触れると、泳いでいる錦鯉の映像がリアルタイムで反応して避けるという、インタラクティブな演出が施されています。

このような触覚と連動したデジタルアートをカウンターに導入した鮨店は、日本初となる試み！

言語を超えて直感的に楽しめるため、海外からのお客様にも言葉の壁を感じさせることなく、視覚的インパクトの高い北海道らしい体験を存分に提供できる仕組みになっています。

北海道産厳選ネタのみ。メニューは「おまかせ一本8,800円」の潔さ画像：株式会社フェイバーズクリエイション

提供されるお料理は、北海道ならではの厳選された海鮮ネタを使った握り鮨のみ。しかも、メニューは『おまかせコース1種・8,800円』という非常にシンプルで潔い設定です。

これには、「メニュー選びの煩わしさをなくし、目の前の体験と食そのものに没頭してほしい」というお店側の深い配慮があります。

また、明快なワンプライス設定は観光客や初めて訪れる方にとっても安心感があり、上質な北海道の握り鮨と唯一無二の体験を、できるだけ多くの方に気軽に楽しんでもらいたいという真摯な想いが込められています。

カウンター7席限定。完全没入の高級和空間で非日常を画像：株式会社フェイバーズクリエイション

店内は、あえてカウンター7席のみという極めてプライベートな空間に絞り込まれています。

席数を限定することで、一人ひとりのお客様へきめ細やかなサービスと特別感を提供することが可能に。高級感漂う和の内装と、最新のデジタル技術を用いた映像演出がシームレスに融合し、狸小路の喧騒から完全に切り離された非日常の時間にどっぷりと浸れます。

食をエンターテインメントに昇華させる。地元飲食企業の新たな挑戦

この革新的な店舗を手掛けるのは、札幌市内を中心に飲食事業を8店舗展開し、平成28年から地域の飲食シーンを牽引してきた『株式会社フェイバーズクリエイション』です。

画像：株式会社フェイバーズクリエイション

代表の酒井俊樹氏は、「食べる行為そのものをエンターテインメントに昇華させたい」と語ります。

数多くの店舗を運営し、訪日外国人旅行者をはじめ多くのお客様が北海道らしい食体験を強く求めていることを現場で実感してきた同社。だからこそ辿り着いた、食とテクノロジーの融合です。

この『鮨道』は、ただ美味しいお寿司を提供するだけでなく、日本文化と北海道の恵みを五感で体感し、世界中のお客様が笑顔で繋がれる場を目指しています。

詳細情報

なまら旨い 鮨道 狸小路

住所：北海道札幌市中央区南2条西5丁目6 札幌プラザ2・5ビル 1階 （狸小路5丁目 狸小路横丁内）

メニュー：おまかせコースのみ 8,800円

営業時間：【平日】15:00～23:00（L.O. 22:30）【金土祝前日】15:00～24:00（L.O. 23:30）

定休日：月曜日



北海道Likers編集部のひとこと

プロジェクションマッピングの光に彩られながら、北海道の極上のお寿司を味わう。まさに五感がフルに刺激される、まったく新しい食のエンターテインメントですね！

特別な日のディナーとしてはもちろん、道外や海外から来た友人をもてなすサプライズの場としても最高の選択肢になりそうです。

カウンター7席限定の特別な空間ですので、お越しの際は事前の予約をお忘れなく！

文／北海道Likers 画像・参考／株式会社フェイバーズクリエイション

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。