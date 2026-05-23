【漢字クイズ】「雲出本郷」はなんて読む？三重県の難読地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「雲出本郷」はなんて読む？
「雲出本郷」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、三重県の地名です。
いったい、「雲出本郷」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「くもずほんごう」でした！
雲出本郷は、三重県津市に位置しています。
そんな津市は、海と歴史に恵まれており、街歩きやおでかけにもおすすめのまちです。
ちなみに、鹿児島県の「坊津（ぼうのつ）」、福岡県の「花旭塔津（はかたつ）」と並んで“日本三津”のひとつとしても親しまれているのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『津市公式サイト』
ライター Ray WEB編集部