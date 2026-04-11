バーミヤン公式Xが″お酒半額＆おつまみ110円引き″クーポン公開中。「春のバミ飲みキャンペーン」は4月28日まで。
すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」では、2026年4月28日まで「春のバミ飲みキャンペーン」が開催されています。
公式Xアカウント（＠bamiyan_CP）で公開中のクーポンを使うと、アルコール4品が"半額"に。また、おつまみ10品は"110円引き"で楽しめます。
生ビールジョッキは274円
"半額"で飲めるアルコール（お酒）は以下の4品です。
＜対象商品＞
●キリン一番搾り 生ビールジョッキ
549円→274円
●ハイボール
329円→164円
●「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス）
219円→109円
●黒ッキリボール
274円→136円
お酒といっしょに、おつまみもお得に楽しめます。10品が対象で、いずれも110円引きになります。
＜対象商品＞
●本格焼餃子（6コ）
329円→219円
●山盛りフライドポテト
384円→274円
●北京ダック（3枚）
549円→439円
●海老春巻（2本）
384円→274円
●蒸し鶏の胡麻ソース
329円→219円
●おつまみ焼ビーフン
439円→329円
●海老マヨネーズ
549円→439円
●ネギザーサイ
329円→219円
●海老のチリソース（小皿）
494円→384円
●からあげ（4個）
384円→274円
クーポンは店内飲食限定で、期間中は何度でも使えます。
※画像はバーミヤンのXアカウント（＠bamiyan_CP）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）