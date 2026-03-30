中川翔子、初めての“ママ会”を報告！ 平野ノラ＆第1子出産の岡田結実ら集結「盛り上がったでしょうね」
タレントの中川翔子さんは3月29日、自身のInstagramを更新。“先輩ママ”たちと初めてのママ会ランチを楽しんだことを報告しました。
【写真】中川翔子の初ママ会ショット
お笑いタレントの平野ノラさん、第1子を出産したばかりの俳優の岡田結実さん、皆川玲奈さんらとテーブルを囲んで、笑顔を見せる4人のランチショットや、「Welcome Baby しょこたん」とチョコレートで書かれたデザートプレートのショット、海老とパスタのランチ料理のショットなどです。初めての“ママ会”を楽しんだ様子が伝わってきます。
ファンからは「ママ会、盛り上がったでしょうね」「ママ友と話すのが1番楽しいですよね！」「ステキ子どもがもう少しで4歳になりますが、0歳から保育園なのもありママ友が1人もいないのでママ会に憧れています。しょこたん主催で開催をお願いします！」「ママ会良いですね」「しょこたんのママ会、ぜひ参加したいですっ」「しょこたんとリアルママ会（ONLINEとかでも）できるなら絶対参加したいーっ」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】中川翔子の初ママ会ショット
「ママ友と話すのが1番楽しいですよね！」中川さんは「初めての、ママ会！ ひるおびノラさんに誘っていただき楽しみにしてたランチ会！ 先輩ママにいろいろ教えてもらえて大丈夫だよ！と言ってもらえると魔法みたい！元気になりました つぎは双子も連れて行きたい！ みなさんはママ会したりしてますか？いつかインスタのみなさまともリアルママ会やりたいなあ！」とつづり、写真を7枚と絵日記イラストを1枚載せています。
ファンからは「ママ会、盛り上がったでしょうね」「ママ友と話すのが1番楽しいですよね！」「ステキ子どもがもう少しで4歳になりますが、0歳から保育園なのもありママ友が1人もいないのでママ会に憧れています。しょこたん主催で開催をお願いします！」「ママ会良いですね」「しょこたんのママ会、ぜひ参加したいですっ」「しょこたんとリアルママ会（ONLINEとかでも）できるなら絶対参加したいーっ」などのコメントが寄せられています。
「気分転換に中野駅周辺ランチ！」24日にも「気分転換に中野駅周辺ランチ！」とプライベートショットを公開していた中川さん。「昔から大好きな、焼肉とらじ カルビランチ、タンモト、ミノ味噌最高です」とのことです。双子の育児の合間にリラックスできる時間が増えてきたようにうかがえます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)