ファースト脱毛の定番といえば脇ですが、それに続いて満足度が高いのが“足”です。

足のムダ毛がなくなると、おしゃれの幅がぐっと広がるもの♡ そこで今回は、足脱毛で“見せたい足”を手に入れるまでのリアルな期間をご紹介。ツルすべ足を手に入れて、自信を持ってショートパンツや水着を楽しみましょう。

夏の自分に自信が持てる！美脚ケアは脱毛から

脱毛で多くの人が気になるのが、効果が出るまでの期間です。脱毛は、目に見える効果が現れるまでに一定の時間がかかるため、それまで我慢する必要があります。

今回、直撃したのは、全国に28院を展開する美容皮膚科「リゼクリニック」（男性はメンズリゼ）の美容皮膚科医・赤岩優妃先生。まずは、レディが気になる“効果を実感できるまでの期間”について伺いました。

出典: 美人百花.com

赤岩先生Answer

「脱毛は、肌質や毛質、毛量、そして毛の生え変わりの周期が人それぞれ異なるため、必要な照射回数にも個人差があります。また、どの程度まで仕上げたいかという完成度も患者さまによって違います。あくまで目安にはなりますが、一般的には3回目あたりから毛が薄くなったと実感される方が多く、5回ほどで自己処理がかなり楽になったと感じられるケースが多いです。実際に5回でご満足される方も多いですね。ただ、自己処理がほとんど不要な状態を目指す場合は、8回〜10回以上を目安にしていただくとよいでしょう」

出典: 美人百花.com

編集部Comment

実際に、リゼクリニックの足全体脱毛プランを体験しました。このプランは、足先からスネ、太ももまで、目に付きやすい部位をまとめてケアできる人気コース。足は、太ももの細くやわらかい毛と、ひざ下のしっかりとした毛など毛質がさまざまで、しかも範囲が広いため自己処理が大変なパーツです。特に冬は乾燥しやすく、処理のたびに肌のカサつきが気になっていました。脱毛を始めてからは自己処理の回数が減り、乾燥の悩みが軽減されたのもうれしいポイントです。施術では、お尻から足の指先まで丁寧に照射。痛みはほとんどなく、じんわりと温かい光を当てられているような感覚でした。効果の感じ方には個人差がありますが、私は3回目あたりから毛が薄くなったと実感。自己処理もぐっと楽になりました♡

体験したのは・・・リゼクリニックの足全体脱毛プラン 5回コース 93,600円（税込）

出典: 美人百花.com

施術後に気になるのが、お肌のコンディションです。赤岩先生に、施術後の肌状態についても伺いました。

赤岩先生Answer

「施術直後にみられる赤みは、医療レーザーが毛根に反応する際の熱が一時的に皮膚へダメージを与えることで起こる炎症反応です。人によっては、ひりつきやむくみ（炎症性浮腫）が生じる場合もあります。個人差はありますが、多くの方が経験される症状で、通常は2〜3日ほどで自然に落ち着きます。

当院では、照射後に炎症止めの軟膏を無料でお渡ししています。まずは患部に塗布し、2〜3日ほど様子を見てください。ほとんどの場合はそのまま改善しますが、症状が治まらない場合や悪化している場合は、軟膏の使用を中止し、速やかにクリニックへご連絡ください。医師が無料で診察を行い、必要に応じて処置や内服薬の処方を行います。

なお、施術直後は血行が良くなることで赤みが強く出たり、長引いたりすることがあります。過度な運動や長時間の入浴、飲酒など血行を促進する行為はお控えください。

医療レーザー脱毛後の肌は一時的にデリケートな状態です。赤みに限らず、さまざまなリスクを防ぐためにも、日頃からしっかり保湿を行い、肌を清潔に保つことが大切です。また、日焼け対策を徹底し、患部を掻いたりこすったりしないよう心がけてください。こうした丁寧なセルフケアが、トラブル予防につながります」

編集部Comment

乾燥肌かつ敏感肌ですが、施術後に気になるような肌の変化はありませんでした。ただ、いつもより少し乾燥しやすいかな？と感じたため、普段以上に丁寧な保湿ケアを心がけました。乾燥を放置すると施術効果に影響することもあると聞いていたので、クリームでうるおいをしっかり補給。そのおかげか、赤みや強い刺激を感じることもなく、落ち着いた状態で過ごせました。

取材に答えてくれたのは

出典: 美人百花.com

リゼクリニック 美容皮膚科医 赤岩優妃 医師

全国28院展開 美容皮膚科「リゼクリニック」（男性はメンズリゼ）の医師。さまざまな資格を持つ、美容のプロ。リゼクリニック公式YouTubeやInstagramにて、タメになる美容知識を日々発信中。日本美容外科学会会員・日本医師会認定産業医・ボトックスビスタ認定医・ジュビダームビスタ認定医・厚生労働省指定オンライン診療研修修了医・アメリカ心臓協会ACLSプロバイダー。

リゼクリニック公式YouTubeはこちら

Information

美容皮膚科「リゼクリニック」（男性はメンズリゼ）

〒160-0023 東京都新宿区新宿３丁目１７−４ B1F・B2F

公式サイトはこちら