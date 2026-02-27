春は、新生活や新しい出会いが重なるスタートの季節。第一印象を大切にしたい気持ちはあるけれど、花粉や寒暖差、生活リズムの変化で、肌も心もゆらぎやすい時期でもあります。「きちんと見せたいのに、朝はとにかく余裕がない」「メイクを重ねるほど、なんだか疲れて見える気がする」。そんな声が多く聞かれるのが、まさにこの春。

百花世代が目指したいのは、“頑張っている感”のある美しさではなく、手をかけていない日でも、自然と整って見える身だしなみ。

そこで提案したいのが、当日のテクニックに頼らず、日常の中で整えておく“仕込み美容”です。スキンケアはもちろん、眉や髪といった印象を左右するパーツの土台を整えることで、忙しい朝も無理なくきちんと感がにじみ出る状態をつくります。

春のゆらぎに振り回されず、新年度を軽やかに迎えるために……。今こそ、大人のための“身だしなみ美容ルーティン”を見直してみませんか♡

これは押さえて！春美容3ヵ条

新年度の好印象を支える、ベースづくり♪ 百花世代の春美容アップデート第1条：春は「攻めないケア」が正解

春の肌は、思っている以上にデリケート。角質ケアや新しいアイテムを一気に取り入れるよりも、低刺激・保湿重視のシンプルケアで安定を優先するのがおすすめです。「何もしない日があっても、印象が崩れにくい」そんな肌状態を目指すことが、結果的に一番の近道に。

第2条：毎日100点を目指さなくていい

大切なのは、“まあまあの日”を増やすこと。睡眠、食事、保湿をゆるくでもルーティン化することで、肌調子の波が小さくなり、メイクに頼りすぎなくても安心できる状態に。無理をしないことが、春美容を続けるコツです。

第3条：きちんと感は、眉・髪・爪に表れる

実は、「ちゃんとして見えるかどうか」は、メイクの濃さよりもパーツが整っているかどうかで決まります。なかでも眉は、顔全体の印象を支える大切なパーツ。ほんの少し形が整っているだけで、表情はやさしくなり、清潔感のある印象に変わります。仕込み美容の要は、眉。だからこそ、春に見直したいポイントです。

眉は、顔のフレームのような存在。きれいに描けている日はもちろん、描かなくても自然な形が整っているだけで、きちんと見せてくれる……それが眉の力です。

一方で春は、

・肌が敏感で眉メイクがうまくのらない

・花粉や汗で消えやすい

・左右差が気になって何度も描き直す

といったストレスも増えがち。

だからこそ意識したいのが、毎朝きれいに描くよりも、描かなくても大きく崩れない状態をつくっておくこと。眉の土台が整っていると、朝はパウダーをさっとのせるだけ、あるいは何もしなくても印象が保たれる状態に。忙しい新生活が始まる春にこそ、眉の仕込み美容は心強い味方になってくれます。

Q1. 春になると、眉が「決まらない」と感じる人が多いのはなぜ？

アートメイク事業部 トレーナー兼外部講師のおふたりに直撃！

A. 春は花粉や寒暖差、生活リズムの変化などが重なり、肌の水分バランスが不安定になりやすい時期です。その影響でベースメイクがヨレやすくなり、眉もムラになったり、左右差が目立ちやすくなります。いつもより描きにくいと感じるのは、自然な変化です。

Q2. 朝の眉メイクをラクにするために、夜できることは？

A. 眉まわりの保湿と、形のベースを意識することです。夜のスキンケアの延長で、眉周りもやさしく整えておくことで、翌朝のメイクのりや仕上がりが安定しやすくなります。朝をラクにする準備は、前日の夜から始まっています。

Q3. 忙しい新生活でも、眉をきれいに見せ続けるコツは？

A. 毎日完璧を目指さないこと。一から描こうとせず、「ここだけ整えればOK」という状態をつくっておくと、時間も気持ちもぐっとラクになります。仕込み美容は、無理なく続けられることが大切です。

Q4. 眉が整っていると、第一印象はどう変わりますか？

A. 眉は、第一印象に大きく影響するパーツ。形と濃さのバランスが取れているだけで、やさしさや清潔感、きちんとした印象が伝わりやすくなります。ナチュラルでも整って見えるのは、眉の力が大きいですね。

Q5. 春に“眉の仕込み美容”を考えるメリットは？

A. 春は新しい出会いや環境の変化が多く、第一印象が大切な季節。一方で、肌や気分が不安定になりやすく、メイクに手間をかけにくい時期でもあります。だからこそ、眉のような印象を支えるパーツを整えておくことで、頑張らなくても安心できる状態がつくれます。

新生活の好印象は、朝どれだけ頑張ったかではなく、どれだけ“頑張らなくていい状態”をつくれているかで決まります。

春は、ゆらぎやすい季節。だからこそ、自分を追い込む美容ではなく、不調な日もそっと支えてくれる“仕込み美容”で、軽やかな新年度を迎えましょう。

取材に答えてくれたのは

湘南美容クリニック アートメイク事業部 トレーナー兼外部講師 清水 美理さん・佐藤 沙奈枝さん

Profile

清水美理さん

2018年からアートメイクアーティスト兼現場教育トレーナーとして従事。2023年1月6日に外部看護師に向けたアートメイクスクール「SBC ART」を開校し、アートメイク講師としても活動中。

Profile

佐藤 沙奈枝さん

2019年にSBCに入社し、AGAに配属。SBCのアートメイク研修生 第1期生として2020年にデビューし、すぐにアーティストからトップトレーナーまで上りつめる。トレーナーとして多くの研修生を育てるだけでなく、多くのお客様に喜ばれる施術を行ってきた。

湘南美容クリニック・アートメイク事業部

SBCメディカルグループが支援する湘南美容クリニックは、全国の看護師資格保有者を対象としたアートメイクスクール事業を2023年に開始しました。本事業は、アートメイク技術の習得からキャリア形成までを一貫して支援することを目的としています。医療機関として培ってきた知見を活かし、専門的な知識・技術に加え、美容医療の現場で求められる接客力・接遇力を重視した教育プログラムを提供。さらに、卒業後も継続して施術経験を積める環境を整備し、技術者としてのスキル向上と将来的なアートメイクナースへの転職支援までを見据えた仕組みを構築しています。教育・実践・キャリア支援を包括的に提供することで、従来にない新たな価値を持つアートメイクスクール事業を展開しています。