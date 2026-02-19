NEW ERAⓇ×NYA-春の新作♡注目小物をチェック
昨年発売直後からロングセラーとなったNEW ERAⓇ×NYA-のコラボレーションキャップが、今季さらにアップデートして登場。アイコニックなロゴはそのままに、ステッチで魅せるデザインへと進化しました。さらに、遊び心あふれる新作キーホルダーも仲間入り。今シーズンも見逃せないラインアップです♡
進化したロゴキャップ
NEW ERAⓇ×NYA-キャップ（品番：NY61AA310）は、PRICE:8,800円（税込み）。COLOR:NAVY,GRAYの2色展開です。
今季はステッチが目を引くデザインへとアップデート。さりげないディテールながらも、コーディネートのアクセントになる存在感を放ちます。
カジュアルスタイルはもちろん、きれいめコーデの外しアイテムとしても活躍しそうな予感。定番だからこそ差がつく、こだわりの一品です。
ツーハッチ「BraJelly」に新色登場♡洗練ニュアンスカラー3色追加
エコバッグ入りキーホルダー
NEW ERAⓇ×NYA-キーホルダー（品番：NY61AZ320）は、PRICE:7,700円。COLOR:BLACK。
パッカブル仕様のエコバッグを内蔵した[59FIFTY™]型のポーチで、携帯に便利なキーホルダー仕様。ミニサイズながら実用性も兼ね備え、バッグチャームとしても存在感を発揮します。
キャップのデザインを落とし込んだ、NYA-らしい遊び心あふれるアイテムです。
発売スケジュールをチェック
2月18日（水）～：CABANE de ZUCCa AOYAMA
2月20日（木）～：A-net ONLINE STORE
開催中：新宿フラッグス2階POP UP SPACE（2月28日まで）／京都蔦屋書店POP UP STORE（3月1日まで）
今季も完売前にチェック♡
アップデートされた人気モデルと、新たに加わったユニークなキーホルダー。どちらもコーディネートの鮮度を高めてくれる注目アイテムです。
数量限定の可能性もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪この春はNEW ERAⓇ×NYA-で差をつけてみてはいかがでしょうか。