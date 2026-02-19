NEW ERAⓇ×NYA-春の新作♡注目小物をチェック

昨年発売直後からロングセラーとなったNEW ERAⓇ×NYA-のコラボレーションキャップが、今季さらにアップデートして登場。アイコニックなロゴはそのままに、ステッチで魅せるデザインへと進化しました。さらに、遊び心あふれる新作キーホルダーも仲間入り。今シーズンも見逃せないラインアップです♡

進化したロゴキャップ

NEW ERAⓇ×NYA-キャップ（品番：NY61AA310）は、PRICE:8,800円（税込み）。COLOR:NAVY,GRAYの2色展開です。

今季はステッチが目を引くデザインへとアップデート。さりげないディテールながらも、コーディネートのアクセントになる存在感を放ちます。

カジュアルスタイルはもちろん、きれいめコーデの外しアイテムとしても活躍しそうな予感。定番だからこそ差がつく、こだわりの一品です。

ツーハッチ「BraJelly」に新色登場♡洗練ニュアンスカラー3色追加

エコバッグ入りキーホルダー

NEW ERAⓇ×NYA-キーホルダー（品番：NY61AZ320）は、PRICE:7,700円。COLOR:BLACK。

パッカブル仕様のエコバッグを内蔵した[59FIFTY™]型のポーチで、携帯に便利なキーホルダー仕様。ミニサイズながら実用性も兼ね備え、バッグチャームとしても存在感を発揮します。

キャップのデザインを落とし込んだ、NYA-らしい遊び心あふれるアイテムです。

発売スケジュールをチェック

2月18日（水）～：CABANE de ZUCCa AOYAMA

2月20日（木）～：A-net ONLINE STORE

開催中：新宿フラッグス2階POP UP SPACE（2月28日まで）／京都蔦屋書店POP UP STORE（3月1日まで）

今季も完売前にチェック♡

アップデートされた人気モデルと、新たに加わったユニークなキーホルダー。どちらもコーディネートの鮮度を高めてくれる注目アイテムです。

数量限定の可能性もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪この春はNEW ERAⓇ×NYA-で差をつけてみてはいかがでしょうか。