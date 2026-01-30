デリケートゾーンケアは隠すものではなく、未来の自分を守るための新しいビューティルーティンへ。

フローラ環境に着目したブランド「Florica」から、毎日にそっと寄り添うインティメイトケアアイテムが誕生しました♡ 繊細なエリアをやさしく整える、新発想のケアに注目です。

未来の私に、直接とどくケアを

出典: 美人百花.com

インナーラクトジェル メディカル（一般的名称：膣洗浄器）／10本入り \4,950、3本入り \1,650 ※内容量：1.7g（1本あたり） 認証番号：307AGBZX00059000

ストレスや食生活、加齢や妊娠・出産によるホルモンバランスの変化など、さまざまな要因で膣内フローラは乱れがち。目に見えないからこそ、後回しにされやすいデリケートゾーンのケアは、女性の健やかさと深くつながっています。

Floricaが大切にしているのは、「プレコンセプションケア」という新しい視点。妊娠を考えている・いないに関わらず、将来の選択肢を大切にするために、日常から心身の健康を整えていくという考え方です。

そんな想いのもと誕生したのが、この「インナーラクトジェル メディカル」。女性のからだに本来備わっている環境にできるだけ負担をかけず、やさしく寄り添うことを目指し、産道内乳酸菌発酵液*1を配合。専用アプリケーターで膣内に直接届け、とどめることで、アルカリ性に傾きがちな膣内のpHバランスを適正な状態へと整えます。

目に見えない部分のケアだからこそ、容器から中身まですべてMade in Japan。現在、楽天市場にて先行発売中です。

使用方法

膣内を酸性に保つ、産道内乳酸菌発酵液*1 配合ジェルをワンプッシュで直接届けられます。乱れがちな膣内のpHを整え、においやおりものなどのデリケートゾーンのトラブルにアプローチ。膣洗浄として、生理の終わりかけの経血の洗い流しにもおすすめです。

おりものやにおいの変化が気になるとき、性交の前後にさっとケアしたいとき。未来の自分のために「インナーラクトジェル メディカル」を、明日から取り入れてみませんか？

*1 乳酸桿菌/豆乳発酵液（pH調整剤）