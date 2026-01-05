『クローズ』『WORST』正統続編『ダストランド』1／13連載開始！ 歴代キャラがJR常磐線をジャック
『クローズ』『WORST』の正統続編『ダストランド』連載開始間近！ シリーズ歴代人気キャラがお祝い（！？）のためにJR常磐線をジャック！ 『WORST』96時間全話完全無料キャンペーンも行われる。
☆トレインジャックのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞
高橋ヒロシによる1990年より『月刊少年チャンピオン』誌上にて連載された、不良漫画の金字塔『クローズ』『WORST』の正統続編『ダストランド』の連載開始を記念し、2026年1月5日（月）よりJR常磐線の1編成にてトレインジャックが行われる。
泣く子も黙る不良たちが集まる通称「カラスの学校」こと鈴蘭男子高校。そこへ金髪リーゼントの坊屋春道という男が転校してきたことから『クローズ』の物語は始まる。鳳仙学園や黒焚連合、武装戦線などの強敵たちとぶつかり合い、時には認め合い成長していく男たちの群像劇は続編『WORST』にも引き継がれ、多くの読者の心を掴んできた。
実写や舞台、ゲーム、アパレルなど様々なジャンルにその人気は拡がり、スピンオフ作品を含めると累計発行部数は9000万部を超えるなど、今もなお熱い支持を得ている。
今回の常磐線トレインジャックでは、「坊屋春道」「ゼットン」「花木九里虎」「月島花」「村田将五」「河内鉄生」といったシリーズ歴代の人気キャラクターが多数登場。新連載『ダストランド』が始まることを知りそれぞれの思いを語るビジュアルが所狭しと車内を彩る。
トレインジャックの掲出期間は2026年1月5日（月）〜2026年1月18日（日）を予定している。
さらに『ダストランド』連載開始カウントダウン記念として、『WORST』96時間全話完全無料キャンペーンも開催決定！
秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」では、『ダストランド』連載開始カウントダウン記念として、『WORST』全話（単行本 全33巻分）を完全無料で読めるチャンス！ 『WORST』の世界を知る方もまだ知らない方も、この機会にぜひ作品を楽しんでみてはいかがだろうか。
春道は、花は、九里虎は、ゼットンは、『クローズ』『WORST』正統続編である新作にどんな思いを寄せるのか。いよいよ1月13日（火）から連載が始まる『ダストランド』に乞うご期待！
『ダストランド』は、青年漫画誌『ヤングチャンピオン』2026年1月13日（火）発売の新年3号より連載開始される。
※「高橋ヒロシ」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
☆トレインジャックのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞
