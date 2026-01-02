普通のニットがキレイに変わる「アクセサリーづかいの法則」

ふわりとした肌あたりに、ざっくりとした編み地。そんなニットのぬくもり感とは相反する、ひんやりとした印象のジュエリーを小さく飾れば、緩急がつき、スタイリングが引き締まる。意図のある装飾で、ニットの完成度を確かなものに。 （アイテムの価格、在庫は現在変更の可能性があります）







「色で差を出す」レディなニット・ダッドなニット

1着のニットでも、効かせるジュエリーのテンション次第で、自在な印象操作が可能。淑女な赤か、紳士な黒か。ゴールドを軸にしたカラースキームなら、どちらを選んでも高貴に着地。







「赤いフープ」でタートルの可愛さを強調

ほのかな色香と甘さを感じる赤のさし色が効いたフープピアスを主役に。ラフに束ねたヘアと埋もれるようなタートルネックの間で光る、リッチな2色がフェミニンな横顔をつくり出す。

赤ピアス／SOKO（ZUTTOHOLIC） 立体的で重厚感のあるフープの中央をくぼませ、深い赤をのぞかせたモダンなピアス。サイドにも同様の仕掛けがほどこされ、横顔まで絵になる。







「上質な黒の装飾」でルーズさを引き締め

渋い雰囲気のカラーリングと、包まれるようなオーバーサイズ。緊張感をもたらすためには、黒のパンチを与えるのがてっとり早い手段。なめらかなカーフレザーとつややかなストーン。異なる素材をミックス。

a.リング／フリュイジョリ × デミルクスビームス（デミルクス ビームス 新宿） b.ゴールドチェーンリング／les bonbon（フーブス） c.時計／デミルクス ビームス（デミルクス ビームス 新宿） 適度なハリをそなえたベルト。







