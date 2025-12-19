¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙR161¡¡¥¢¥¤¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î²ñ¾ì¤ÇÂ¼Ä¹¤¬»¦³²¡ª
¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎR161¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤È¤±¤Ê¤¤É¹¤Îæ«¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
R161¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãR161¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤È¤±¤Ê¤¤É¹¤Îæ«¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¡ä
¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤È°¤³ÞÇî»Î¤Ï¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤¬É¹¤Ç¤Ç¤¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Æ¥ë¤À¡£³«ºÅ½àÈ÷¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÃæ»ß¤·¤¿¤¤Â¼Ä¹¤ÈÈë½ñ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ùæ¤á»ö¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤ÈÂ¼Ä¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç°ìÈÕ²á¤´¤¹¡£¤·¤«¤·ÍâÄ«¡¢Â¼Ä¹¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£ÈÈ¹Ô»þ¹ï¤Ë ¡É²¿¤«¡É ¤ò¸«¤Æ¶±¤¨¤ë¸÷É§¡£ÈÈ¿Í¤¬¡¢É¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÌ²¤ëÂ¼Ä¹¤ò»¦³²¤·¤¿ÊýË¡¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙR161¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
