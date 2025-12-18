【ヒロアカ】SpiceSeed第1弾☆大迫力『アーマード・オールマイト ジオラマフィギュア』
SpiceSeedより、人気作『僕のヒーローアカデミア』より、『アーマード・オールマイト ジオラマフィギュア』が新登場！ 大迫力のアーマード・オールマイトをお手元で楽しんでみない？
☆高クオリティの「アーマード・オールマイト」のイメージをチェック！（写真2点）＞＞＞
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 コミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破する本作は、 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が繰り広げられた。
このたびハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博しているSpiceSeedより、『僕のヒーローアカデミア』のフィギュア化決定！ 第1弾として、『アーマード・オールマイト ジオラマフィギュア』が登場する。
「アーマード・オールマイト」は、オール・フォー・ワン（AFO）の前に立ちはだかったインパクトのある登場シーンを立体化。
素材は仕上げの美しさと再現力の高さが魅力のレジンキャスト製。迫力の1シーンをあなたのお手元で再現し、楽しむことができる。
2025年12月25日（木）20時よりSpiceSeed公式サイトにて予約受け付けスタート！
『僕のヒーローアカデミア』シリーズは続々展開予定とのこと。今後の展開もお楽しみに！
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
