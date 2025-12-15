コートよりも長く使える「コートの中に着ても可愛い」トップスのようなアウター





コートの中にも仕込める「トップス感覚で暖かい」アウター

ジャケットよりも肩ひじ張らずに着られる薄軽アウターを選ぶなら？ スタイルアップや今っぽいバランス感など、見た目のよさまでかなえてくれるタイプをピックアップ。







冬の白は「フリースがいい」

白フリースジップアウター／ミラ オーウェン（ミラ オーウェン ルミネ新宿2店）

ボーイッシュなジップアウターも色は白、そして思わずふれたくなる、ふかふかの質感で甘さをプラス。カーディガンのような羽織りとして、1枚でフロントを締めてトップス風に、寒さが深まる少し先はアウターの下に着たりと長い期間楽しめる。







「ショート丈のコンパクト」ブルゾン

グレーブルゾン／TELA（ティースクエア プレスルーム）

ふっくらとした中綿入り。メンズライクなのにキレイめに落ち着く、コンサバな装いのハズしに使えるスポーティなブルゾン。選びたいのは、ボトムの種類を問わずスタイル良く見える短め丈。洗練されたチャコールグレーなら、合わない色も少なく、ラフになりすぎない。







レザーがマイルドに変わる 「ゆるやかなオーバーサイズ」

レザージャケット／Lee（エドウイン・カスタマーサービス）

ゴールドボタンがアクセント。ハンサムなレザージャケットは、ゆとりのあるオーバーサイズで辛口すぎないさじ加減に。まじめを保てるシャツライクなえりつきだから、カジュアルな装いにもうまくなじむ。







（アウターのプライス・着回しの実例など詳細へ）

≫【全14パターンの着回し一覧へ】 結局コレが「最も使える」 着回しで実証する「コーディネートが可愛くなる」アウター