「去年のトップスよれよれ」な人へ！【しまむら】パトでGETしたい♡「おしゃれトップス」

「冬服を出したらヨレヨレ……」そんな冬服とは急いでサヨナラして新調したいなら、【しまむら】をチェック！ しまむらで展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の「おしゃれトップス」は、必見かも。プルオーバーやカーディガンなど、冬のおしゃれが楽しくなりそうなデザインが、カラーも種類も豊富にラインナップ。着るだけでセンスアップを狙えるトップスは、見つけたら迷わずGETしたくなるはず……！

しまパトでGETしたいおしゃれニット

【しまむら】「起毛ニットプルオーバー」各\2,189（税込）

起毛感のあるふわふわ素材が冬っぽ可愛いプルオーバー。着映え力抜群のオレンジニットや、首元や袖口のバイカラー配色がおしゃれなニットなど、冬コーデの主役にしたくなりそうなデザインが揃っているようです。デニムでカジュアルに、スカートを合わせてフェミニンに。テイスト問わず使えそうな着回し力の高さも魅力的。

使い勝手も◎ もこもこ素材が大人可愛い

【しまむら】「ニットジャケット」各\2,189（税込）

もこもことしたボアタッチな素材が大人可愛いニットジャケット。ころんとしたボタンやパイピングも、コーデのポイントに。スッキリと着こなせそうな着丈で、ボリュームのあるボトムスともバランスよく合わせやすいはず。脱ぎ着しやすいため、車移動が多い人にもおすすめです。

デザイン性の高さに、ひと目惚れ間違いなしかも

【しまむら】「ニット＋ニットバッグセット」各\2,200（税込）

ストライプ柄とブロック配色が目を引くトップスは、一点投入するだけでセンスアップを狙えそう。ジップの開閉具合を調節して、着こなしのアレンジを楽しめるのも嬉しいポイント。ニットバッグもセットになっているため、冬のおしゃれを満喫できそうなお得なアイテムです。

大人カジュアルの相棒に指名して

【しまむら】「ニット＋ニットバッグセット」各\2,200（税込）

こちらも、ニットバッグがセットになっているトップス。フロントに施したロゴや、首元と袖口のカラー配色がおしゃれ見えをサポート。シックなモノトーン配色が洗練された印象を与え、大人に似合うカジュアルコーデを楽しめそうです。ロゴがアクセントになるため、コートやジャケットの前を開けてロゴを見せて着るのが良さそう。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i