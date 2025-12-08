東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」のＸ（ツイッター）が８日、沖縄本島南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題に関して、「日本の自衛隊機が度々、中国海軍の訓練海域・空域に接近し、故意に妨害行為を行った」などと日本側への批判を連続投稿した。

日本側の抗議に対する、中国国防部報道官の反論などをアップしている。

「中国海軍の空母『遼寧』艦編隊が、宮古海峡以東海域において艦載戦闘機の飛行訓練を通常通り実施した。訓練海域・空域は事前に公表済みだ」「遠洋訓練を実施することは、国際法および国際慣行に完全に合致している」「日本側は、中国側の活動を悪意をもって追跡・妨害し、複数回にわたり航空機を派遣して中国側が設定し公表した訓練区域に侵入した」と主張している。

一方で日本側の抗議に「日本側の騒ぎ立ては、事実とは完全に違う。我々は日本側に対し、直ちに誹謗中傷をやめ、現場の行動を厳しく管理するよう厳正に要求する」「日本の戦闘機が頻繁に接近し、偵察・妨害を行ったことこそ、最大の海空安全リスクだ」「日本側がいわゆる『レーダー照射』問題をことさらに誹謗中傷し、事実を歪曲して責任を中国側に転嫁し、緊張を煽って国際社会をミスリードしようとしているのは、全く不純な企てによるものだ」としている。

大使館の連続投稿には１０００件を超える日本側の批判が投稿され、荒れ模様に。

「これが本当に一国家の大使館がやること？」「レーダー照射は認めるんだな」「どう言い訳しようともレーダー照射（ロックオン）はありえない」「ごめんなさいすら言えないんですか？」「普通はやらないんだよ。レーダー照射なんてのは。一線越えた」「レーダー照射したんですね」「レーダー照射した事実は揉み消せなくて草」「日本側が侵入したエビデンスを提示して」とのコメントが投稿されている。