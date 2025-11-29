[11.29 セリエA第13節](エンニオ・タルディーニ)

※23:00開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 37 マリアーノ・トロイロ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 14 エマヌエーレ・バレーリ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 27 サーシャ・ブリッチギー

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 32 パトリック・クトローネ

控え

GK 13 ビセンテ・グアイタ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 18 マティアス・ルービク

DF 63 ニコラス・トラブッキ

DF 70 B. Conde

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 21 ガエターノ・オリスターニオ

MF 23 エルナニ

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 19 T. Begić

FW 30 ミラン・ジュリッチ

監督

Carlos Cuesta García

[ウディネーゼ]

先発

GK 40 マドゥカ・オコエ

DF 13 ニコロ・ベルトラ

DF 27 クリスティアン・カバセレ

DF 28 ウマル・ソレ

MF 8 イェスパー・カールストローム

MF 14 アルトゥール・アッタ

MF 24 ヤクブ・ピョトロフスキ

MF 33 ジョーダン・ゼムラ

MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ

FW 9 キーナン・デイビス

FW 10 ニコロ・ザニオーロ

控え

GK 90 ラズバン・サバ

GK 93 ダニエレ・パデッリ

DF 2 サバ・ゴグリチゼ

DF 16 マッテオ・パルマ

DF 19 キングスレイ・エヒジブエ

MF 4 サンディ・ロブリッチ

MF 6 オイエル・サラガ

MF 29 アブドゥライエ・カマラ

MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ

MF 38 レノン・ミラー

MF 77 ルイ・モデスト

FW 7 イドリッサ・ゲイェ

FW 15 バクン・バヨ

FW 17 イケル・ブラボ

FW 18 アダム ブクサ

監督

コスタ・ランジャイク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります