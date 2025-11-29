パルマvsウディネーゼ スタメン発表
[11.29 セリエA第13節](エンニオ・タルディーニ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 63 ニコラス・トラブッキ
DF 70 B. Conde
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
監督
Carlos Cuesta García
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 13 ニコロ・ベルトラ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 28 ウマル・ソレ
MF 8 イェスパー・カールストローム
MF 14 アルトゥール・アッタ
MF 24 ヤクブ・ピョトロフスキ
MF 33 ジョーダン・ゼムラ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
FW 9 キーナン・デイビス
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
控え
GK 90 ラズバン・サバ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 16 マッテオ・パルマ
DF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 4 サンディ・ロブリッチ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 29 アブドゥライエ・カマラ
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 38 レノン・ミラー
MF 77 ルイ・モデスト
FW 7 イドリッサ・ゲイェ
FW 15 バクン・バヨ
FW 17 イケル・ブラボ
FW 18 アダム ブクサ
監督
コスタ・ランジャイク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります