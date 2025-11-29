[11.29 セリエA第13節](エンニオ・タルディーニ)※23:00開始<出場メンバー>先発GK 40 エドアルド・コルビDF 5 ラウタロ・バレンティDF 15 エンリコ・デルプラートDF 37 マリアーノ・トロイロMF 10 アドリアン・ベルナベMF 14 エマヌエーレ・バレーリMF 16 マンデラ・ケイタMF 22 オリバー・ソレンセンMF 27 サーシャ・ブリッチギーFW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 32 パトリック・クトローネ控えGK 13 ビセンテ・グアイタGK 66 フィリッポ・リナルディDF 18 マティアス・ルービクDF 63 ニコラス・トラブッキDF 70 B. CondeMF 8 ナウエル・エステベスMF 21 ガエターノ・オリスターニオMF 23 エルナニMF 24 クリスチャン・オルドニェスMF 25 ベンジャミン・クレマスキFW 7 アドリアン・ベネディチャクFW 11 ポントゥス・アルムクビストFW 17 ヤコブ・オンドレイカFW 19 T. BegićFW 30 ミラン・ジュリッチ監督Carlos Cuesta García[ウディネーゼ]先発GK 40 マドゥカ・オコエDF 13 ニコロ・ベルトラDF 27 クリスティアン・カバセレDF 28 ウマル・ソレMF 8 イェスパー・カールストロームMF 14 アルトゥール・アッタMF 24 ヤクブ・ピョトロフスキMF 33 ジョーダン・ゼムラMF 59 アレッサンドロ・ザノーリFW 9 キーナン・デイビスFW 10 ニコロ・ザニオーロ控えGK 90 ラズバン・サバGK 93 ダニエレ・パデッリDF 2 サバ・ゴグリチゼDF 16 マッテオ・パルマDF 19 キングスレイ・エヒジブエMF 4 サンディ・ロブリッチMF 6 オイエル・サラガMF 29 アブドゥライエ・カマラMF 32 ユルヘン・エケレンカンプMF 38 レノン・ミラーMF 77 ルイ・モデストFW 7 イドリッサ・ゲイェFW 15 バクン・バヨFW 17 イケル・ブラボFW 18 アダム ブクサ監督コスタ・ランジャイク

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります