【バスケ】ホーバスジャパンが白星発進 渡辺雄太がチーム最多の20得点「自分の仕事ができた」
バスケットボール男子で世界ランキング２２位の日本代表が好スタートを切った。
２０２７年Ｗ杯アジア１次予選の初戦が２８日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸で行われ、同６７位の台湾に９０―６４で勝利。第１クオーター（Ｑ）、第２Ｑでブザービートを決めるなど、多彩な攻撃でホームのファンを魅了した。
この日は２４年パリ五輪以来の代表復帰となった主将の渡辺雄太（千葉Ｊ）が、チーム最多の２０得点をマーク。「台湾も毎年力をつけているチームだが、それは自分たちも同じ。最初から全力で試合しようという思いで、みんなで声をかけた」と明かした。
第２Ｑには連続で３点シュートを決めるなど、存在感を放った攻撃の要は「今日は自分の仕事ができたかなと思う。個人的にはパリ五輪以来の代表のユニホームなので、楽しんでプレーすることができた」と声を弾ませた。
快調な滑り出しを見せた日本は、１２月１日に敵地で台湾と再び相まみえる。渡辺は「また同じように勝てるかはわからない。もう１回気持ちを引き締め直して台湾戦を全力で頑張りたい」。自身が不在のアジア杯は９位に終わっただけに、豊富な経験値でチームを勝利に導く。