ＷＢＣ米国代表は１７日（日本時間１８日）にマイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの決勝戦に臨む。勝てば２０１７年の第４回大会以来、２度目の優勝となるが、不透明決着となった準決勝の幕切れを巡り、ウィル・スミス捕手（３０＝ドジャース）の捕球技術の高さが注目されている。前日１５日（同１６日）に行われたドミニカ共和国戦で米国は２―１で逃げ切り勝ち。ＭＬＢのトップ選手が勢ぞろいし、事実上の決勝戦とも