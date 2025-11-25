既読スルーしたい、でも怖い。義母の“日記LINE”地獄、終わらせる方法は？【ママリ】
LINEは気軽に連絡が取れる便利なツールではあるものの、あまりに頻繁に連絡をされると受け取る側は迷惑に感じてしまうこともありますよね。この記事では、離れたところに住む義母から毎日のように来る日記のようなLINEやこちらの都合を考えない電話にうんざりしているという投稿を紹介します。遠回しに伝えても通じず、未読無視しても気にせずに送ってくる義母に会うことすら嫌になってきたという投稿者さん。夫には相談しても「放っておけ」としか言われず、そのことにもモヤモヤしているとのこと。
はっきり「迷惑です」と伝えてはいないものの、それとなく距離を置こうとしたり、返信を控えたりと、投稿者さんがいろいろ工夫している様子が伝わってきますよね。けれど義母にとっては、毎日の何気ない報告LINEが“当たり前の習慣”になっていて、まさかここまで負担に感じられているとは想像していないのかもしれません。
「ブロックしてしまえば？」という声がある一方で、「ブロックすると今度は直接来そう」という意見もあり、悩ましいところですよね。電話に出ないと何度もかけてくる義母の様子を思うと、「心配だから」と言って家に来てしまいそうで、なかなか強い手段をとる勇気は出ないものだと思います。
義母からのLINEがストレス
義母からLINE。しんどい。
義母が毎日LINEしてきます。
多い時で、１日３回。
1ヶ月半一切返信しなくても、一方的に送ってきて
内容は、いつもご苦労さまです。
毎日頑張ってくれて、ありがとう。 御安全に願います。あとは、義母の１日の日記。
家も遠いので、会えるわけでもないし、
LINE送ってこないで欲しいです…。
2、3ヶ月に一度、遊びにくるけど（来てもらうのではなく、行くから～と言ってくる。）
だんだん会いたくないし、話したくないって
思うようになってきました…。
そっと見守っていてください。も通じず、
未読無視も、気にせずLINEくるし
旦那の飲み会ならは、気になって声聞きたくて
夕方の忙しい時間に何回か電話してきたり…
そういうのが積み重なって
会うのも嫌になってきました。
みなさんなら、どうしますか？
会わなくても良いと思いますか？
子どもは、４歳、５歳です。
遊びにきても、泊まるわけではないです。
旦那は、多分ほっとけばいいとしか言わないです。なぜなら、旦那にも、ラインを同じような内容でしていたり、旦那が仕事泊まり明けの日
会社でましたか？（旦那返信）→家に着きましたか？（旦那未読）→返信がない！！で、電話何回もかけてきてたので、それが旦那の親の普通？だと思ってそうです。
どう伝えるべきか迷ってしまうところですが、一度やんわりとでも気持ちを言葉にしてみるのも、心を守るためには必要なことかもしれません。
LINEがしつこい義母にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
もうそこまできたらLINEはブロックします😇それなら私には見えない状態であっちは未読スルー状態なので。本当になにか大事なことなら旦那さんにも連絡行くでしょうし。
会うのも拒絶反応ひどくなりそうなら旦那さんだけにお願いします……
会話でキャッチボール出来ずにストレート投げまくるひとつらいですよね。
LINEブロックしたらしたで、突撃してきそうな義母さんですね。
旦那さんも頼りにならなそうなので、はっきりガッツリ義母さんに言うしか無いと思います。
頑張ってくださいね。
そこまで話をしても通じないならブロックします。
連絡のやり取りなくすと気になり様子をうかがいたいで訪問してくるかも💦
夫も義母のLINEがしつこいと感じているようですし、「そろそろ限界」という気持ちを素直に伝えて、夫から毎日の連絡を控えるよう話してもらうのもひとつの方法です。義母とのやり取りを一人で抱え込まず、夫に頼ることもとても大事ですよね。投稿者さんが少しでも心穏やかに過ごせる距離感が見つかりますように。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）