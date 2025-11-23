Åìµþ¤ÏÃ±È¯¥Ð¥¤¥È¤Î"ËÀÆÉ¤ßÀÜµÒ"¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡ÄŽ¢ÎÁÍý¤ÏÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤Ž£ËÌ³¤Æ»¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Ž¢Í½ÌóÈ¾Ç¯ÂÔ¤ÁŽ£¤Î°Õ³°
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥ë¡¦¥´¥í¥ï ¥Õ¥é¥Î¡×¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤ÎÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÀºÆù¡¢Á¯µû¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºà¤À¤±¤ò»È¤¦¡£Æ±Å¹¤ÏÉÙÎÉÌî»Ô¤Î¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡£½é²Æ¤«¤é½©¤Þ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µÒÀÊ¿ô¤Ï15ÀÊ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÍ½Ìó¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢6¡¢7¡¢8·î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¾Ç¯Á°¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î·î¤â¤Þ¤¿3¥«·îÁ°¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤À¡£ÉÙÎÉÌî¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Å¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È´Ñ¸÷µÒ¤À¡£´Ñ¸÷µÒ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ï°°Àî¶õ¹Á¤«¤éÈþ±Í¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÉÙÎÉÌî¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ï¼¶¿(¤í¤¯¤´¤¦)ÃÏ¶è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èþ±Í¤Ë¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¡¢ºÌ¤ê¤ÎÈª¡¢ÀÄ¤¤ÃÓ¤Ê¤É·Ê¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£ÉÙÎÉÌî¤Ë¤â¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¤¬¤¢¤ë¡£·Ê¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤Þ¤¿ÉÙÎÉÌî¡¢Ï¼¶¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥í¥±ÃÏÀ×¤À¡£ÉÙÎÉÌî¤ÈÏ¼¶¿¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿½»µï¡¢Å¹ÊÞ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï¼çÌò¤ÎÅÄÃæË®±Ò¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢À×ÃÏ¤ò½ä¤ë¡£
¢£Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÒËÜæâ´ÆÆÄ¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿
¤½¤ó¤ÊÉÙÎÉÌî¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Î»ÔÌ±·û¾Ï¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ¿´É¸¤¬Î©¤ÄÉÙÎÉÌî¤Î»ÔÌ±¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£Æ»Æâ³ÆÃÏ¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©ºà¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¤Ë¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙÎÉÌî¤ÏËßÃÏ¤À¡£Èªºî¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥á¥í¥ó¡¢¥¹¥¤¥«¤Î¼ç»ºÃÏ¤À¡£²Ã¤¨¤ÆÆùÍÑµí¡¢ÍÜÆÚ¡¢ÍïÇÀ¤âÀ¹¤ó¤À¡£ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤Î»ºÊª¤È¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÉÙÎÉÌî¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿ÁÒËÜæâ»á¤À¡£ÁÒËÜ»á¤Ï¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÙÎÉÌî¤ÎÀ¸³è¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼É×ºÊ¡ÊÂçÄÍ·ò°ì¡¢·É»Ò¡Ë¤Ï¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥À¥à¤ÎÂçÄÍ·É»Ò¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¡¢Å¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÁÒËÜæâ»á¤Ë¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÀÄ»³¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤·¤Æ20Ç¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä
ÂçÄÍ·É»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢»ä¤¬¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒËÜÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÒËÜÀèÀ¸¤Ï¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê²È¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ãæ°æµ®°ì¼ç±é¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç»È¤ï¤ì¤¿²È¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁÒËÜÀèÀ¸¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿¿»÷¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òËÌ³¤Æ»¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥À¥à¤ÎÂçÄÍ·É»Ò¤ÏÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¡£Æ°Êª¤¬¹¥¤¤ÇÂç³Ø¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤Ê¤ê¡¢É×¤Î·ò°ì¤È¤Ï·Ú°æÂô¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
ÂçÄÍÉ×ºÊ¤Ï1994Ç¯¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹¥«¥Õ¥§¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤Ê¤ê¡¢97Ç¯¡¢Åìµþ¤ÎÉ½»²Æ»¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥ë¡¦¥´¥í¥ï¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÅ¹¤òÉ½»²Æ»¤«¤é³°±ñÁ°¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤ÇÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢É×ºÊ¤ÎÌ´¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¥ì¥¹¥é¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥À¥à¤¬Æ°Êª¹¥¤¤Ç¡¢ÇÏ¤Î¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¤¡¢½½¾¡¤ÎËÒ¾ì¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤ÏÇÏ¤¬5Æ¬¡¢¸¤¤¬2É¤¡¢¥Í¥³¤¬9É¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Î¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤·¤«¤Ê¤¤¡£
É×ºÊ¤Ï2016Ç¯¡¢³°±ñÁ°¤ÎÅ¹¤òÊÄ¤á¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ø°Ü¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÁÒËÜæâ»á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö·úÊª¼«ÂÎ¤¬¥ì¥¬¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ØÉ÷¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤ÏÉÙÎÉÌî¤ÇÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£2018Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
ÁÒËÜæâ»á¤ÏÂçÄÍÉ×ºÊ¤Î¤³¤È¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ¡Øµ¨Àá¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÈÊë¤é¤·Êý ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ë¡¡¥´¥í¥ï¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤«¤é¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¡ËÌÂ¼Èþ¹á¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¿©ºà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇºà¤òÌ£¤ï¤¦¤Û¤¦¤¬ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤¬ËÉÙ¤À¤·¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¢£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÎÁÍý¤ÎÀâÌÀ¡×¤ò¹µ¤¨¤ëÍýÍ³
ÁÒËÜ»á¤Ï¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤Î·úÊª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ÎÁÍý¤Þ¤Ç¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢´Æ½¤¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Å¹¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÃúÇ«¤ÇÍ¥¤·¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤è¤ê¡¢¥Þ¥À¥à¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ÇÍ¥¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤³¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Þ¥À¥à¤Î¶µ°é¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤«¤éÂ¨ÀÊ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
ÁÒËÜ»á¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Þ¥À¥à¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡×¤ÎÀÜµÒ¤À¡£Æ±Å¹¤ÏÃÏ¸µ¿©ºà¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¿©ºà¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÅ¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹·¸¤Ï»®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ü´ß(¤¢¤Ã¤±¤·)¤Î²´éÚ¤Ç¤¹¡£º£¡¢¸ü´ß¤Ç¤Ï¿å²¹¤¬¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È2Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÏÞí¡¹¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Þ¥À¥à¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ë»®¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢µÒ¤¬Ì£¤ï¤¦¤Î¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¡£µÒ¤¬°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤³¤Î²´éÚ¤Ï¤É¤³¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡£µÒ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤À¤±¡¢¡Ö¸ü´ß¤Î²´éÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£Â©¤»¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤éÅú¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¡¢ÎÁÍý¤ÎÀâÌÀ¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µÒ¤Ï¿©ºà¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤ËÅ¹¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ä¤¦¤ó¤Á¤¯¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤µÒ¤â¤¤¤ë¡£¥Þ¥À¥à¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¶ìÏ«¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¼«¸Ê¾µÇ§Íßµá¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤Î¤½¤ì¤À¡£
¢£ÌîºÚ¤Ç¤âÆù¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Ì¾Å¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿©ºà¤È¤Ï
ÀÅ¤«¤ÊÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤ÇÅ¬Åö¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÆëÀ÷(¤Ê¤¸)¤à¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤·Êý¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£ÅÔ»Ô¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ®¼ÍË¤¤ÎÏÃ¤·Êý¤Î¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£°ì¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¥Þ¥À¥à¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£
ÁÒËÜæâ»á¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Þ¥À¥à¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï²Æ¤ÎÈËË»´ü°Ê³°¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃ»´ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»ÖË¾¼Ô¤Ë¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¡£¸½ºß¡¢¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤Ç¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬ÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¥Þ¥À¥à¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥§¥Õ¡¢ÂçÄÍ·ò°ì¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤À¡£¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤Ç½Ð¤¹ÃÏ¸µÌîºÚ¤ÏÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤Ç°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¡£µí¤ÏÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤ò°û¤ó¤ÇµíÆý¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤ÏµíÆý¤«¤é¤Ç¤¤ë¡£·Ü¤â¤Þ¤¿ÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤ò°û¤à¡£
¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¿å¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Î¿å¤Ï»³¤Î¿å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»³¤ÎÍ¯¤¿å¤òßÉ²á¤·¤Æ¡¢ÌÇ¶Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±öÁÇ½èÍý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿å¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤¬¤¤¤¤¡£¥Ñ¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤Î¾®Çþ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¡×¤Ç¤â2Æü¤«¤«¤ëÅìµþ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¾®Çþ¤ÏÃÏ¸µ»º¤Î¡Ö¤Ï¤ë¤æ¤¿¤«¡×¤À¡£¤Ï¤ë¤æ¤¿¤«¤ËËÚ²ÃÆâ¤Ç¤È¤ì¤¿¤½¤ÐÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¡Ö¤½¤ÐÊ´¥Ñ¥ó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾Êª¤Î¥ë¡¦¥´¥í¥ï¥µ¥é¥À¤ÏÌîºÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥Ñ¥Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¾Æ¤¤¤Æ¥Á¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢»³¤È³¤¤Î¤â¤Î¤¬ÂçÎÌÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤È¥Ñ¥Æ¤Ê¤É¡¢Æþ¤ì²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÅ¹¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌîºÚ¤ÏÅìµþ¤È¤ÏÁ¯ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¹Ò¶õÊØ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ºÊñ¤·¤Æ¤«¤é2Æü¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÏÄ«¡¢Èª¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÆ»»ºÉÊ¡£¥Á¡¼¥º¤âÆ»»ºÉÊ¤Ç¡¢Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¥Á¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥µ¥é¥À¤Î¾å¤ËºÜ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥Ä¤Ï¶á½ê¤ÎÇÀ²È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ó¤Ç¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ÎÉÕ¤±½Á¤ËÄÒ¤±¤ë¡£¥Ó¡¼¥Ä¤ÏÂ¨ÀÊ¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ë¤·¤Æ¥µ¥é¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡×
¢£°Õ³°¤Ê°ïÉÊ¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¡×
¥µ¥é¥À¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢µû¡¢Æù¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥é¥ó¥Á¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ëµû¤â¤·¤¯¤ÏÆù¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥é¥ó¥Á¤Ï6000±ß¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï1Ëü6000±ß¡£Æù¤Ï¿Å¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¿Å¤Ç¾Æ¤¤¤¿Æù¤Ï¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Å¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤ÏÅìµþ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼þ¤ê¤ËÌÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡£ºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Å¤Î²Ð¤ÏÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾Æ¤¤¤¿»þ¤Î¹á¤ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ë¡¦¥´¥í¥ï¤Î¿©ºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Í£°ì¡¢Æ»»º¡¢¹ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥×¥ê¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬¥Þ¥À¥àºî¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥ë¡¦¥´¥í¥ï¥µ¥é¥À¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¤òÆóÂç´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥À¥à¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¶ì¤ß¤¬´Å¤¤¥×¥ê¥ó¤È¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Á°ºÚ¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ£¤Ï¹á¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¹á¤ê¤¬ºÇ½é¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤Ï¡ÖÏÂ¿©¡×
ÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥³¡¼¥¹¤òºî¤ë¤Î¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î»Å»ö¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¼«Âð¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥Þ¥À¥à¤Ï¡Ö¤ªÆ¦Éå¤Ë»³¤ï¤µ¤Ó¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¤òºÜ¤»¤¿¤â¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÆ¦Éå¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÆ¦¤ÏÆ»»º¤Ç¡¢¿å¤ÏÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤Ç¤¹¡£»³¤ï¤µ¤Ó¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¤ÏÉÓµÍ¤á¤Ç¤É¤³¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ò¤Á¤ã¤ó¡Ê¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï»³¤ï¤µ¤Ó¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ¼ò¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£°°Àî¤ÎÃË»³¡¢¹ñ»ÎÌµÁÐ¡¢¤½¤ì¤«¤éÁýÌÓ¤Î¹ñµ©(¤¯¤Ë¤Þ¤ì)¡£¤ª¼ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆÚ¤·¤ã¤Ö¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤Ä¤¯¤êÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ËÇòºÚ¤ÈÄ¹¥Í¥®¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¡¢Ä¹¥Í¥®¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤éÁ¯ÅÙ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥·¥§¥Õ¤Î·ò¤Á¤ã¤ó¤ÏÆÚ¤·¤ã¤Ö¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡£ÊÆ¤Ï¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¤À¡£ÊÆ¤âÃÏ¸µ»º¡£¿å¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉÙÎÉÌî¤Î¿å¤À¡£
----------
ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ê¤Î¤¸¡¦¤Ä¤Í¤è¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1957Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤äÈþ½Ñ¡¢³¤³°Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý ¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö¹õ»ú²½¡×¤Ç¤¤ëÄìÎÏ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹âÁÒ·ò¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¥º¡Ù¡ØÆüËÜ°ì¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø°ìÎ®¤¿¤Á¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈþ¿©Î¹¹Ô¡Ù¡ØµþÌ£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃË¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿Êª¸ì¡Ù¡ÊÀé½»Çî²òÀâ¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÌ¾ÌçºÆÀ¸ ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥ÖÊª¸ì¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ËÆ£Ãé ºâÈ¶·Ï¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¾¦¿Í¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡ØTOKYO¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êª¸ì¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤Ë¤Æ¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤ÅìµþÈþ½Ñ°ÆÆâ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ë