“グラビア界最強ボディ”の名に偽りなし グラドル・榎原依那のかわいさに「神」「天国から来たの？」
164センチの長身と豊満なバスト、あどけない表情で人気を集め、“グラビア界最強ボディ”と称されるグラビアアイドル・榎原依那。本稿では最強の名に恥じない彼女のみずみずしい近影を紹介していく。
【写真】“最強”の名は伊達じゃない！ 榎原依那のかわいさと美ボディにメロメロ
■オーバーオールから覗くデコルテや谷間にドキドキ
12月には新写真集『榎原依那2nd写真集 I am Ina』（講談社）の発売が控えている榎原は、インスタグラムで同誌から撮影風景を公開している。今回の投稿では「オフショット」とコメントされ、南国を思わせる海をバックに撮影した写真をアップ。オーバーオールの隙間からは魅惑のデコルテや谷間が覗いておりドキドキしてしまう。
コメント欄にはファンから「神」「依那ちゃんの笑顔を超可愛いいよー」「うみきれい、いなちゃんきれい」などの声が集まっている。
■赤の衣装と海が似合ういい女
「『2nd写真集 お渡し会』の実施が決定しました みんなに会えるのを楽しみにしています」とし、お渡し会が開催決定したことを報せる投稿では、写真集の舞台であるオーストラリア・シドニーからオペラハウスをバックにしたオフショットを披露。マゼンタのロングスカートと赤の縦縞トップスが大人かわいく、縦縞で強調された曲線美に目を奪われてしまう。
この投稿には「楽しみ〜」「赤が似合って、可愛いなぁ」「オペラハウス前の写真、素敵ですね〜」など、ファンから歓喜と称賛の声が集まっていた。
■休憩集中も美ボディ炸裂
しかめ面とピースサインの絵文字をコメントにした投稿では、撮影の休憩中と思われるオフショットをアップ。スマホ片手にカメラへ笑顔を向ける彼女は水着の上からバスローブを羽織っており、はだけだローブからは水着がチラリと見えている。
休憩中もかわいい榎原にファンは「天国から来たの？」「チャーミングな笑顔 大好きです」「笑顔が素敵な女性って…魅力的よな」と声を上げている。
■お酒をたしなむオフシーンがキュートすぎ
黒タンクトップのラフコーデで登場した榎原は、「4コマ榎原」とつづり、飲食店で食事を楽しむ姿を収めた写真をアップ。写真は4分割されており、かわいい笑顔やメガネをかけたレアな姿も写っている。
この投稿を見たファンからは「いなちゃん可愛い好き」「一目で4回も依那ちゃん見れるの得でしかない」「かわいすぎて眩しい」など、絶賛が相次いでいた。
引用：「榎原依那」インスタグラム（＠ina_enohara）
