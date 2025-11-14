【セブン‐イレブン】初のブラックフライデー「揚げ物日替わり半額セール」開催 - コロッケは54円に
セブン‐イレブン・ジャパンは11月27日〜30日まで、「揚げ物日替わり半額セール」を実施する。
揚げ物日替わり半額セール
「ブラックフライデー」はアメリカ発祥の大規模セールイベントで、近年では日本でも年々注目度が高まっている。今回、同社では初めてブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を実施。定番のコロッケや揚げ鶏を4日間限定で、セブン‐イレブン標準価格より最大112円引きで提供する。
対象の揚げ物は日替わりで半額となり、11月27日には「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」が通常108円のところセール価格54円となる。
11月27日「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」(通常108円→セール価格54円)
11月28日および30日には「五目春巻」が通常価格120.96円のところセール価格60.48円となり、11月29日には「揚げ鶏」が通常価格240.84円のところセール価格119.88円となる。
11月28日・30日「五目春巻」(通常120.96円→セール価格60.48円)
11月29日「揚げ鶏」(通常240.84円→セール価格119.88円)
揚げ物日替わり半額セール
「ブラックフライデー」はアメリカ発祥の大規模セールイベントで、近年では日本でも年々注目度が高まっている。今回、同社では初めてブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を実施。定番のコロッケや揚げ鶏を4日間限定で、セブン‐イレブン標準価格より最大112円引きで提供する。
11月27日「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」(通常108円→セール価格54円)
11月28日および30日には「五目春巻」が通常価格120.96円のところセール価格60.48円となり、11月29日には「揚げ鶏」が通常価格240.84円のところセール価格119.88円となる。
11月28日・30日「五目春巻」(通常120.96円→セール価格60.48円)
11月29日「揚げ鶏」(通常240.84円→セール価格119.88円)