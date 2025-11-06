「ゴンチャ」ハピネスバッグ販売開始へ！ 初の“巾着入りフルーツティーアソート”を封入
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、11月18日（火）12時00分〜11月27日（木）23時59分の期間、新年限定「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）」を、ファンプログラム「My Gong cha」で販売する。
【写真】小物入れにぴったり！ おしゃれな“オリジナル巾着”など福袋の中身
■お得なチケット付き
今回発売される「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」は、“フルーツとお茶”をテーマに、カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムがそろう数量限定の福袋。
福袋の中には、赤い持ち手がアクセントの「オリジナルグラスマグカップ」をはじめ、お茶とドライフルーツをセットにした「ゴンチャ」初の「フルーツティーアソート」＆「オリジナル巾着」、彩り鮮やかなデザインの「オリジナルバンダナ」が入っている。
また、「ゴンチャ」のティーをお得に味わえる「2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット＋トッピングフリーチケット（各5枚）」も用意されており、合計で約5400円相当のドリンクの購入や、約450円相当のトッピング追加に利用できる（価格は税込み）。
なお、11月12日（水）12時00分〜11月13日（木） 23時59分の期間は、「My Gong cha」の会員ステージAMBASSADORとLEGEND向けに先行販売を実施。さらに、2026年1月1日（木）より、店頭販売も行う予定だ。
【写真】小物入れにぴったり！ おしゃれな“オリジナル巾着”など福袋の中身
■お得なチケット付き
今回発売される「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」は、“フルーツとお茶”をテーマに、カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムがそろう数量限定の福袋。
また、「ゴンチャ」のティーをお得に味わえる「2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット＋トッピングフリーチケット（各5枚）」も用意されており、合計で約5400円相当のドリンクの購入や、約450円相当のトッピング追加に利用できる（価格は税込み）。
なお、11月12日（水）12時00分〜11月13日（木） 23時59分の期間は、「My Gong cha」の会員ステージAMBASSADORとLEGEND向けに先行販売を実施。さらに、2026年1月1日（木）より、店頭販売も行う予定だ。