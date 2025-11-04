トミカのファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」で販売するトミカ4アイテムが追加発表！
【TOMICA OWNERS MEETING】 開催日時 12月5日：10時～19時 12月6日：10時～19時 12月7日：10時～16時30分 会場：AKIBA SQUARE（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX2F） 入場料：無料（日時指定制） ※12月5日と6日の16時以降は予約なしで入場できるフリータイムとなります。
タカラトミーは、12月5日より開催するトミカのファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」にて発売するトミカ4商品を追加発表した。
今回発表された内容によると、イベントオリジナルモデルの「トミカプレミアム 日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」「トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」「トミカプレミアムRacing スカイライン GT-R （1999 JGTC R34 GT500 テストカー）」のほか、トミカオーナーズミーティング先行販売として「トミカリミテッド ヴィンテージ トヨタ救急車 FS55V型（消防庁）」をイベント会場にて販売することが発表された。
なお本イベントの日時指定チケットは既に完売しているが、12月5日と6日の16時以降は予約なしで入場できるフリータイムとなっている。
「トミカプレミアム 日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」価格：1,210円
「トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」価格：1,210円
「トミカプレミアムRacing スカイライン GT-R （1999 JGTC R34 GT500 テストカー）」価格：2,200円
「トミカリミテッド ヴィンテージ トヨタ救急車 FS55V型（消防庁）」価格：6,600円
／- タカラトミー (@takaratomytoys) November 4, 2025
12/5（金）～7（日）
✨トミカ55周年ファン感謝祭✨#トミカオーナーズミーティング
＼
会場で販売するトミカ４アイテムが
追加発表‼
日時指定チケットは完売しましたが
12/5、6の16時以降、予約無しで入れるフリー入場タイムもあるので要チェックですhttps://t.co/3f9kLMXHBj#トミカ#tomica pic.twitter.com/owiQF5bkfm
(C)ＴＯＭＹ