注目は「ロンT的なデザイン」コートの中にも着られる「差がつく」長そでトップス

寒くなったらコートのインナーとして長く使える、「着ぶくれしない」薄手の長そで。ベーシックな見た目を前提に、完成度に差のつく素材やシルエットに趣向を凝らした、単なる長そでに留まらない1枚を厳選。







「カジュアルが整う」つつましいボタンつき

抜け感を出せる一方で、ともすればインナーっぽくも見えがちなてろてろ素材は、等間隔に並んだボタンで規律正しい印象に。







「ムダをそぎ落とした」ジャストサイズのリブカーデ

グレーリブカーディガン／Oblada（シンチ） ボタンの光沢やリブの凹凸で、淡い色にありがちなのっぺり感を払拭。羽織りとしても使いやすい適度な厚み。







「絶妙カラーの品を保つ」同色の小さめボタン

チャコールニットトップス／ATON（ATON AOYAMA） とろみのある素材でカジュアル感をオフし、女性らしく着られるヘンリーネック。ボタンはマットな着色。







ハート型のシェルボタンが「シアー素材の透明感を助長」

白シアーリブ２wayカーディガン／SeaRoomlynn 透ける白でも緊張せずに着られる、ゆるめのフィット感。肌の上をすべるソフトな風合いが、とりこになる心地よさ。







(アイテムのプライスなど詳細)

【全32アイテムの一覧】≫検索ではなかなか出てこない「8タイプ」コートの中にも着られる「差がつく」長そでトップス