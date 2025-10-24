【Mini Memory クマ吉くん】 【Mini Memory うさみちゃん】 2026年5月 発売予定 価格：各2,500円

グッドスマイルアーツ上海は、デフォルメフィギュア「Mini Memory クマ吉くん」と「Mini Memory うさみちゃん」を2026年5月に発売する。価格は各2,500円。

本商品はアニメ「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」より「クマ吉くん」と「うさみちゃん」をデフォルメフィギュア化したもの。

「クマ吉くん」はスクール水着を着た姿が再現され、「うさみちゃん」は印象的な「何その目怖っ」らしい目が再現されており、並べて飾ることで劇中シーンを再現することができる。

(C)増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会