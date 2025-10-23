ザ・メープルマニアから限定缶登場♡心ときめく「メープルクリスマス缶」
毎年人気を集める、ザ・メープルマニアの「メープルクリスマス缶」が今年も登場♡2025年11月1日(土)より期間限定で発売されます。クリスマスらしい煌びやかな限定缶の中には、人気のメープルバタークッキー、フィナンシェ、パイサンドの3種類を詰め合わせ。心ときめくデザインとともに、メープルの香りに包まれる贅沢なひとときを届けてくれる特別なギフトです。
煌びやかな限定缶で味わう贅沢クリスマス
メープルクリスマス缶
ザ・メープルマニアの「メープルクリスマス缶」は、人気商品3種を詰め合わせた特別仕様。
味わいをリニューアルした看板商品の“メープルバタークッキー”6枚に加え、しっとり食感の“メープルフィナンシェ”2個、サクサク食感が楽しい“メープルパイサンド”2個の計10個入り。
価格は2,390円(税込)。クリスマスのパーティを準備する坊やと愛犬バディが描かれた限定缶は、見た目にも心ときめく仕上がりです。
大阪・阪神梅田に新ブランドSALTRAがオープン♡塩スイーツ登場
ギフトにもぴったりな限定デザイン♡
缶のデザインには、メープル坊やとバディがクリスマスの準備を楽しむ愛らしい姿が描かれています。眺めているだけで心が温まるストーリー性のあるデザインは、贈り物としても大人気。
お世話になった方やスイーツ好きの友人へのギフトにもぴったりです。常設店舗はグランスタ東京店、京王新宿店、ルミネ北千住店など。期間限定販売のため、無くなり次第終了となります。
甘くて幸せなひとときを届けてくれる限定缶
「メープルクリスマス缶」は、見た目も味わいも特別な、ザ・メープルマニアならではの逸品。
メープルの香ばしさと優しい甘みが広がるクッキーやフィナンシェを頬張れば、心まで温かく満たされます♡クリスマスのティータイムや贈り物に添えれば、きっと笑顔が生まれるはず。
今年の冬は、坊やとバディが描かれた限定缶とともに、メープルの香りに包まれる幸せなひとときを過ごしてみてくださいね♪