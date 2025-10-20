原宿が“きらめき”に包まれる♡セボンスター×しなこ×竹下☆ぱらだいすの夢のカフェが登場！

1979年の発売以来、女の子たちの心をときめかせてきた『セボンスター』が、ついに原宿に登場！2025年10月20日（月）から12月19日（金）まで、原宿・竹下通りにて「セボンスターカフェ原宿」が期間限定でオープンします。人気クリエイター・しなこさんやアイドルユニット「竹下☆ぱらだいす」とのコラボレーションによって誕生した、まるで“平成女児の夢”がそのまま形になったような空間に、胸が高鳴ること間違いなしです♡

セボンスター×しなこ×竹下☆ぱらだいすの夢のコラボ

しなこ

今回の「セボンスターカフェ原宿」は、粧美堂、CANDY・A・GO・GO、カバヤ食品の3社がタッグを組んで実現。昨年25,000人が訪れた第1弾からパワーアップし、さらに華やかでフォトジェニックな世界観に進化しました。

竹下☆ぱらだいす

“原宿系バズるスイーツクリエイター”しなこさんが手がけるカラフルなスイーツや、“オモロカワイイ”アイドル「竹下☆ぱらだいす」がプロデュースするドリンクなど、ここでしか味わえない限定メニューが勢ぞろい♪

まるでおもちゃ箱の中に迷い込んだような、夢いっぱいのひとときを楽しめます。

きらめきが詰まった限定メニュー＆アイテム

カフェでは、「セボンスター×しなこ×竹下☆ぱらだいす コラボフード＆ドリンク」をはじめ、キラキラの世界観を堪能できる「セボンスタースターコラボ」や、かわいすぎる「セボンスターマシュマロ」など、心ときめくメニューがラインナップ。

また、マシュマロ専用のデコパーツなど、ファン心をくすぐるアイテムも多数登場予定。懐かしさと新しさが融合した、まさに“平成×令和カルチャー”が交差するカフェ空間です。

セボンスターカフェ原宿

開催期間：2025年10月20日（月）～12月19日（金）

場所：GO☆GO☆CAFE！（東京都渋谷区神宮前1-7-1 CUTE CUBE HARAJUKU 1F）

営業時間：10:00～20:00

定休日：なし

『セボンスター』が大切にしてきた「キラキラの世界観」と、原宿カルチャーが誇る“かわいい”が融合した「セボンスターカフェ原宿」。

子ども時代の憧れをもう一度体験したい大人も、初めてセボンスターに触れる若い世代も楽しめる空間として、この冬の原宿を輝かせます。

ぜひあなたも、心が弾むようなひとときを体感してみてください♪