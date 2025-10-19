【ホラー】隣の外階段に1日中立ち尽くす女。カメラが捉えた“最後の視線”に恐怖で息を呑む【作者にインタビュー】
【漫画】本編を読む
外階段のついたアパートを上ると、隣の家の部屋が見えてしまう。カーテンを開けたまま、隣人と視線が合うこともあった。そんな物件に住んでいた友人の体験を漫画にした退屈健(@taikutsu1)さんの「隣のアパートの外階段」を紹介したい。実話ベースのため、スッキリとしたオチがあるわけではないが、人間の存在が一番怖いという話だ。
■「本当に存在してる？」不気味すぎる女の存在
アパートの一室で暮らす友人が体験したという、背筋が寒くなる話。その部屋はカーテンを開けたままにしておくと、隣のアパートの外階段から室内が丸見えになってしまう造りだった。ある日、友人が部屋で逆立ちをしていると、窓の外から見るとまるで映画「犬神家の一族」のワンシーンのように足だけが見えている状態に。外から見えたらホラーだよなと思い、慌ててカーテンを閉めようとしたそのとき、外階段にひとりの女性が立っていた。1時間後、再びカーテン越しに外を見ると、女性はまだそこにいた。何をしているのか気になりつつも、「もしかして自分にしか見えていないのでは？」という恐怖がよぎる。思わず友人に電話して事情を話すが、信じてもらえない。そこで証拠を残そうとスマホを手に取り、窓の隙間からそっとカメラを向けた――。
友人の体験をもとに本品を描いた作者の退屈健さんは、「スッキリと謎が解けたわけではなかったので、怖いより先に心配になりました」と当時の心境を語る。描く際に意識したことについては、「ホラー漫画の描き方はわからないのですが、自分なりに読んでゾッとする雰囲気になるよう描きました」と話してくれた。
身近な日常に潜む、説明のつかない怖さを描いた退屈健さんの「隣のアパートの外階段」。思わず背筋がゾクッとする不思議な体験を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。