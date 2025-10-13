自然と科学の融合、Abelの新しい香水♡NOSE SHOPで世界先行発売

“香水砂漠”と呼ばれていた日本に、革新的な香りの風を吹き込んできたNOSE SHOP。その創業当初から取り扱いを続ける、ニュージーランド発の天然香水ブランド「Abel（アベル）」がリブランディングを発表しました。「再生可能で生分解性を持つ、完全なる天然香水」へと進化したAbelの新しい香りが、2025年10月8日（水）より伊勢丹新宿 メンズ館にて世界先行ローンチされます。

元ワイン醸造家のフランシス・シューマックが、2013年に立ち上げたAbel。

「98%オーガニックのケーキに2%の着色料を入れる？」という彼女の言葉が象徴するように、Abelの香水は100%天然成分へのこだわりから生まれました。

今回のリブランディングでは、その哲学をさらに深化させ、「再生可能で生分解性を持つ」サステナブルな香りの創造へと進化。自然と共存する新時代のフレグランスとして生まれ変わりました。

Abelの革新の鍵を握るのは、マスターパフューマー・アイザック・シンクレアによる新たな調香技術。

天然単離香料に加え、バイオテクノロジーを用いたアップサイクル原料を採用することで、これまでにない表現力と持続性を実現しました。

「化石燃料の時代を終わらせる」──その言葉の通り、Abelは100%天然、0%石油化学製品というルールを貫きながら、香水の未来を切り拓いています。

美しさと倫理の両立。Abelが掲げる「1イン1アウト」ポリシー



Abelは新製品を発表するたび、既存の1アイテムをより環境負荷の少ない処方に置き換える「1イン1アウト」ポリシーを導入。

FSC認証紙のパッケージ、植物性インク、20%再生ガラスのボトルなど、徹底したサステナブル設計を採用しています。

さらに、リーピングバニー認証を取得し、動物実験を行わない倫理的な製品づくりを徹底。美しさと地球へのやさしさを両立する、真のクリーンフレグランスを体現しています。

NOSE SHOPで体感する、Abelの“新しい自然”



シアンノリ

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

ランドリー デイ

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

コバルトアンバー

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

グリーンシダー

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

ピンクアイリス

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

ナーチャー

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

ポーズ

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

コートチェック

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

アパートメント

6ml 価格：5,940円(税込)/50ml 価格：27,500円(税込)

リニューアルしたAbelのラインアップは全10種。

なかでも、海風のような塩気とフルーティーな甘さが融合する「シアンノリ」、太陽の下で洗濯物が揺れる情景を描く「ランドリー デイ」は、ブランドの世界観を象徴するベストセラー。

10月8日（水）からの伊勢丹新宿 メンズ館「サロン ド パルファン 2025」では、世界に先駆けてその香りを体験できます。

香りが“生きる”時代へ。Abelが導くフレグランスの未来



天然素材と科学の調和から生まれる、サステナブルで美しい香り。Abelは、香水を「ただまとうもの」から「共に生きるもの」へと昇華させました。

環境への配慮、美しさ、そして個性。そのすべてを兼ね備えたAbelの香りは、まさに新時代の象徴。心に寄り添いながらも、未来へ続く一滴の希望を感じさせてくれる存在です。

香りを通して“自分らしく生きる”という新しい選択を、Abelが静かに後押し。