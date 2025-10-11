EKATOが銀座三越に初登場！人気炭酸ケア＆限定ローラーが勢ぞろい

プロ級のケアを自宅で叶える「EKATO（エカト）」が、銀座三越で開催される「2025 GINZA COSME WORLD NEXT →」に初出店します。60分間持続*の炭酸ガスパックや、泡洗顔、軽量ボディローラーなど、大人気アイテムがイベント限定特典付きで登場。セルフケアをもっと楽しく、もっと身近にしてくれるEKATOの世界を、銀座で体感してみませんか？♡（*炭酸の発生時間）

EKATOが「銀座三越」に初出店！

2025年10月15日（水）から20日（月）まで、銀座三越 新館7階で開催される「GINZA COSME WORLD NEXT →」にEKATOが初登場。

今回の出店では、ブランドの代名詞ともいえる炭酸ガスパック＜プレシャスジェルパック＞をはじめ、1分泡パックの＜ホワイト スパウォッシュ＞、そしてWEBで即完売する全身用＜ボディ メディテーションローラー＞が登場します。

さらに、EKATO独自の技術で開発された多彩なセルフケアアイテムを実際に試せる貴重なチャンスです♪

限定特典＆刻印サービスも！

イベント期間中は、7,700円以上購入で「EKATOオリジナルショッピングバッグ」をプレゼント。

さらに、11,000円以上で抽選会に参加でき、22,000円以上では豪華ノベルティももらえます。

また、人気の＜ボディ メディテーションローラー＞（イベント特別価格：20,900円／通常価格：22,000円）を購入した方には、無料で刻印（名入れ）サービスも実施。

大切な方へのギフトにもぴったりです♡

・会期：2025年10月15日（水）～10月20日（月）※最終日は午後6時終了

・会場：銀座三越 新館7階 催物会場

【販売アイテム】

・＜プレシャスジェルパック＞／＜バランシングジェルパック＞：60分間持続*の炭酸ガスパック

・＜ホワイト スパウォッシュ＞：1分泡パックで透明感のある肌へ

・＜ボディ メディテーションローラー＞：80gの軽量＆充電不要。イベント価格20,900円（税込）

（*炭酸の発生時間）

銀座三越でEKATOの“美のルーティン”を体験

日常に取り入れやすいセルフケアアイテムで、美しさを引き出すEKATO。

今回の銀座三越出店では、話題の炭酸ケアや限定ローラーを手に取れるだけでなく、特別価格や刻印サービスなど、来場者だけの特典も満載です。

「自分を大切にする時間」を贈るように、この秋はEKATOで自分磨きを始めてみてはいかがでしょうか？♡