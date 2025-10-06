【ハイキュー!!×大戸屋】勝利に導く“勝負飯”登場！限定コラボメニュー＆グッズをチェック

人気アニメ『ハイキュー!!』と大戸屋が夢のコラボ♡「勝利に導く、勝負飯！」をテーマに、全国の大戸屋店舗でキャプテン6人が登場するスペシャルキャンペーンを開催します。描き下ろしビジュアルボード付き定食や、オリジナルボトル付ソフトドリンク、さらに数量限定のコラボグッズなどファン必見の内容が盛りだくさん。食べて、集めて、ハイキュー!!の世界を味わえる特別企画です♪

ハイキュー!!×大戸屋 コラボメニューが登場

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

2025年10月15日（水）～11月30日（日）の期間、「ハイキュー!!×大戸屋 勝利に導く、勝負飯！」キャンペーンを開催。

第1弾（10月15日～11月5日）と第2弾（11月6日～11月30日）の2部構成で、烏野高校・澤村大地から稲荷崎高校・北信介まで、6校のキャプテンが考案した特別メニューが登場します。

〈第1弾〉



©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

・澤村大地：「瞬発力ブースト飯」1,880円（税込）

・及川徹：「相乗効果バランス飯」1,880円（税込）

・牛島若利：「パワーチャージ飯」1,880円（税込）

〈第2弾〉



©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

・黒尾鉄朗：「ラリーを繋ぐスタミナ飯」1,880円（税込）

・木兎光太郎：「試合前のコンディション飯」1,880円（税込）

・北信介：「集中力全開ゾーン飯」1,880円（税込）

コラボメニュー1品ごとに、描き下ろしビジュアルボード（全7種）をランダムでプレゼント。限定34万食の特別企画です♡

限定ボトル＆コラボグッズも見逃せない

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

各校のキャプテンがデザインされた**オリジナルボトル付ソフトドリンク（1,200円・税込）**は14万本限定販売！お一人様3個までの購入制限があるので、早めのチェックがおすすめです。

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

また、描き下ろしを使用したグッズも多数登場。

・アクリルスタンド（全6種）各1,650円（税込）

・トレーディング缶バッジ（全6種ランダム）550円（税込）

・しゃもじ＆ごはんチャーム（全6種ランダム）880円（税込）

・クリアファイル 660円（税込）

・くっつきクロス 1,980円（税込）

グッズは一部店舗とECサイト「Tokyo Getsmall」で販売中（10月15日12:00～12月1日10:00）。数量限定のため売り切れ必至です♪

店舗装飾＆アプリ特典も充実

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

イオンモール仙台上杉店やなんばスカイオ店では、キャプテンたちのキャラクターパネルが登場し、店内がハイキュー!!一色に！

さらに大戸屋公式アプリ会員限定で、コラボキービジュアルのスマホ壁紙をプレゼント。日野聡さん（澤村大地役）によるボイス入りプロモーション動画も公開予定です。

ファンなら絶対見逃せない、五感で楽しむスペシャルコラボです♪

勝負飯で“ハイキュー!!愛”を味わおう♡

アニメの熱気と大戸屋の美味しさが融合した、夢のコラボレーション「大戸屋×ハイキュー!!」。

お気に入りキャプテンの“勝負飯”を味わいながら、限定グッズやビジュアルボードをゲットして、勝利のエネルギーをチャージしましょう。

食べて、集めて、楽しめるこの秋限定の特別体験を、ぜひお見逃しなく♪