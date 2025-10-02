荷物が増えても、慌てない。大きく開いて、しっかり収まる【コールマン】のボストンバッグがAmazonに登場中‼
折り畳めて、広げられる。旅のスタイルに寄り添う、トラベルシリーズ【コールマン】のボストンバッグがAmazonに登場!
コールマンのボストンバッグは、旅行、合宿、キャンプなど、荷物が増えるシーンに対応するトラベルシリーズの拡張式バッグ。底面のファスナーを開けることで、容量は30リットルから最大50リットルまで拡張可能。普段使いから長期の移動まで、状況に応じて柔軟に使い分けられる。
メインコンパートメントは片側ファスナーが大きく開く設計で、荷物の出し入れがスムーズ。フロントポケットやサイドポケットも備え、衣類・小物・ガジェットなどを種類ごとに整理できる収納力を持つ。
収納バッグ付きで、使用しないときはコンパクトに折り畳み可能。旅行時のセカンドバッグとしても活躍する。持ち方は手持ち・肩掛けの2通りに対応し、斜めがけ時には下部のハンドルを持つことで肩への負担を軽減できる設計となっている。
荷物に合わせて形を変え、使う人に寄り添う。旅の自由度を高める、実用性の高い大容量バッグ。
