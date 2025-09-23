¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÎø³è¡×¤Ï100¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ä38ºÐÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤ÎÃË¤¬ºÇ¸å¤ËÄÏ¤ó¤À¡È¹¬¤»¡É¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª38ºÐÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤ÎÃË
38ºÐ¡¢Èà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò38Ç¯¡£¿¦¶È¤ÏÌ¡²è²È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡£°ìÀ¸°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÎø³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îø³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÌ¯¤Ê¼ä¤·¤µ¡×¤¬Êç¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ø
¾åµþ¤·¤Æ15Ç¯¡£¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤ÎÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢40ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ»þÀÞË¬¤ì¤ë¡ÖÌ¯¤Ê¼ä¤·¤µ¡×¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Í§¿Í¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤âº§³è¤ò³«»Ï¡£
ÍÌ¾¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò3¤Ä»È¤¤¡¢1¥«·î°Ê¾å¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢33ºÐ¤ÇÉþ¾þ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡Ö¤æ¤ê¤µ¤ó¡×¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£
¢£Îø³è¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖºÇ½ªÃÏÅÀ¡×
Îø°¦¤ËÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÁê¼ê¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬Ëè²ó¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î·ÐÎò¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áê¼ê¤âÊ£¿ô¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÎø³è¤Ï¤¤¤Ä¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¶ìÇº¤·¤¿Æü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Îø³è¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¸ì¤ê¤ä¼«ËýÏÃ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö38ºÐ¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ËÍ¤ÎÌÂÁö¤ä¥À¥á¥À¥á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£1Ç¯¤Ç100¿Í¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¡¢¤â¤¦1ÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÎø³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥ë¥Þ¥(@harumakimanga)
