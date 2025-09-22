この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【噛み締め癖のある方必見！】小顔効果あり」と題した動画でカイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅でできる小顔効果のあるセルフケアについて語った。片岡氏は「お肌が沈まないくらい、優しく撫でてください」と、力を入れすぎない優しいタッチの重要性を強調。「強くマッサージするのは逆効果になる可能性もあるので、最初はとにかく肌が動かないくらいの優しさを意識しましょう」と独自の見解を述べた。



噛み締め癖からくる顔や顎周りのコリに対しても「撫でることでリラックスし、フェイスラインがすっきり」する効果があると説明。「毎日のケアを続けることで、変化が実感しやすくなります」とアドバイスした。



動画の終盤で片岡氏は「大事なのは継続とやり方。『お肌が沈まないくらい』という感覚をぜひ覚えて欲しいです」と視聴者へメッセージを送り、小顔を目指す人たちにエールを送った。