カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「お肌が沈まないくらい優しく」で小顔効果に手応え
【噛み締め癖のある方必見！】小顔効果あり」と題した動画でカイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅でできる小顔効果のあるセルフケアについて語った。片岡氏は「お肌が沈まないくらい、優しく撫でてください」と、力を入れすぎない優しいタッチの重要性を強調。「強くマッサージするのは逆効果になる可能性もあるので、最初はとにかく肌が動かないくらいの優しさを意識しましょう」と独自の見解を述べた。
噛み締め癖からくる顔や顎周りのコリに対しても「撫でることでリラックスし、フェイスラインがすっきり」する効果があると説明。「毎日のケアを続けることで、変化が実感しやすくなります」とアドバイスした。
動画の終盤で片岡氏は「大事なのは継続とやり方。『お肌が沈まないくらい』という感覚をぜひ覚えて欲しいです」と視聴者へメッセージを送り、小顔を目指す人たちにエールを送った。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。