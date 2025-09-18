えびがゴロゴロ入ってBIG！


【満腹ダイエットレシピ】チンするだけなのに栄養満点「ブロッコリーとウインナーの豆腐リゾット」

45歳の時に受けた健康診断の結果に一念発起し、食生活を見直し1年で14kgの減量に成功したハルさん。夫婦合わせて24kgやせたレシピをInstagramで発信し、「おいしくて大満足」「こんなに食べていいなんて！」と大反響を呼んでいます。

ハルさんが考案したレシピは、高たんぱく質＆低脂質が基本。豆腐や鶏むね肉、えのきたけといったスーパーで手に入る身近な食材を使い、ラクに作れるものばかり。炭水化物もしっかりとれるので、ストイックな制限食と違い満足感たっぷりです。

年齢を重ねてもカラダは変われる！ 52万人超のフォロワーが絶賛する絶品食べやせレシピで、最高の自分を目指しませんか？　今回は、がっつりなのにヘルシーな夕食レシピをご紹介します。

※本記事はハル著の書籍『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』から一部抜粋・編集しました。

■えびどでかしゅうまい

えびがゴロゴロ入ってBIG！あえて余らせて肉まんも作りたい

【1人分　240kcal／P:40g／F:2.5g／C:16g】

材料（3人分）

鶏ひき肉…300g

むきえび（ボイル）…200g

玉ねぎ…1/2個

えのきたけ…1パック（100g）

Ａしょうゆ、酒…各大さじ1

　鶏ガラスープの素…小さじ1/2

　オイスターソース…小さじ1

　塩、こしょう…各少々

　しょうが（チューブ）…5cm

もやし…1袋

しゅうまいの皮…15枚

作り方

1.えびはトッピング用の15尾を取り分け、残りを粗みじん切りにする。玉ねぎ、石づきを取ったえのきをみじん切りにし、すべてボウルに入れ、ひき肉、Aを加えて粘りが出るまでよく練り混ぜる。

2.耐熱容器にもやしを敷く。手のひらにしゅうまいの皮をのせ、1の肉だねをアイスディッシャー※ですくってのせ、包み込むようにしてにぎり、もやしの上に並べる（15個分、全部入らない場合は2つに分ける）。

※肉だねをアイスディッシャーですくうときれいな丸形になって成形いらず。アイス用とは別に、専用のものを用意しておくと衛生面でも安心です。100均などで購入できます。

3.2にトッピング用のえびをのせる。水でぬらしたペーパータオルをかぶせ、ラップをふんわりとかけ、電子レンジ（500W）で8〜9分加熱する（容器を2つに分けた場合はそれぞれ同様に加熱する）。

4.好みでポン酢しょうゆにラー油と万能ねぎ（分量外）を入れ、絡めていただく。

■余ったら肉まんにアレンジ

耳を切り落とした食パン（10枚切り）にえびどでかしゅうまいをのせてラップでギュッと包み、電子レンジ（600W）で30〜50秒加熱するだけで完成。

■中華風卵スープ

ド定番の鶏ガラしょうゆ味！きのこでうまみをプラス

【1人分　69kcal／P:4.9g／F:2.7g／C:6.4g】

材料（2人分）

卵…1個

しめじ（好みのきのこでも）…1/2パック（50g）

Ａ水…400ml

　しょうゆ…大さじ1

　鶏ガラスープの素…小さじ２

塩…少々

片栗粉…小さじ1（水大さじ1で溶く）

万能ねぎ（小口切り）…好みで適量

作り方

1.卵は溶きほぐす。しめじは石づきを取ってほぐす。

2.鍋にAを入れて中火にかけ、1のしめじを加えて煮立たせる。弱火にして味見をし、塩で調える。

3.水溶き片栗粉を加え、とろみがついたらさらに1分ほど煮る。火を強めて1の卵を回し入れ、やさしく混ぜて火を止め、好みで万能ねぎを散らす。

※P＝たんぱく質、F＝脂質、C＝炭水化物です。「好みで」と表記された材料は含まれていません。

※鶏ひき肉はむね肉を使用しています。

