中国の伝統衣装である旗袍（チーパオ）を着た女性たちが済州島（チェジュド）・城山日出峰（ソンサンイルチュルボン）の東岩寺（トンアムサ）近くで集団で踊る場面が、ソーシャルメディア上で物議を醸している。

9月16日、あるオンラインコミュニティには「城山日出峰で集団で踊る中国人たち」というタイトルの動画が共有された。

動画を見ると、中国の伝統衣装である旗袍を着た女性十数人が、城山日出峰の東岩寺を背景に二列に並び、中国音楽に合わせて踊っている。

踊っている人々の後ろには、「芸術団」と書かれた赤い横断幕を持った男性2人の姿も見える。

この動画に対しインターネット上では、「他国に来てなぜあんなことをするのか」「歌まで大音量で流して観光地でマナーがなっていない」などと批判的な立場を示した。

しかし一方では、「海外でテコンドーをやってはいけないわけではないように、伝統舞踊をしてはいけない理由はないだろう」「最近中国でああいうのが流行っているみたいだ」「他の人に迷惑をかけさえしなければ問題ないのではないか」といった擁護の意見も出ている。

済州島は昨年だけで190万人の外国人観光客が訪れた世界的な観光地だ。特に中国人観光客は外国人観光客全体の約60％を占めるとされる。今年1月、済州観光協会によると、昨年済州を訪れた外国人観光客は190万7608人で、このうち中国人観光客は130万4359人、全体の68.4％を占めた。

済州島の東端に位置する城山日出峰は、約5000年前に海底火山が噴火してできた凝灰岩丘（火山灰が積もって形成された丘）で、ユネスコ世界自然遺産に登録されている。