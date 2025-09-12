片手でサッと、洗剤も小物もスマート収納【山崎実業】の洗濯洗剤ボールストッカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
洗濯まわり、もっと快適に。もっと美しく【山崎実業】の洗濯洗剤ボールストッカーがAmazonに登場!
山崎実業の洗濯洗剤ボールストッカーは、洗濯機横にマグネットで簡単に取り付けられる収納アイテム。洗濯洗剤ボールをスッキリと収納できるほか、粉末洗剤や洗濯ネット、洗濯バサミなどの小物類もまとめて整理できる。
※セールの詳細および表示は、価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
片手でサッと開けられるフタは、使い勝手の良さを追求した設計。パッキン付きの密閉構造により、洗剤のニオイ漏れも防ぐ。粉末洗剤入れとしても使用可能で、洗濯まわりの収納を一つに集約できるのが特長。
さらに、直置きすれば水まわりのゴミ箱としても活用できるなど、使い方は自由自在。シンプルで清潔感のあるホワイトカラーは、空間に自然に馴染み、洗濯スペースの美観も損なわない。
洗濯機まわりの「ちょっと困る」を解決する、機能性とデザイン性を兼ね備えたストッカーだ。
→【アイテム詳細を見る】
