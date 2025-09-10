ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

夏の朝にスムージーはいかが？【ツヴィリング】のブレンダーがAmazonで売り出し中！コーヒー豆も引ける1台8役の優れもの‼

gazo2


ツヴィリングから、刃物作りで培った経験を活かして開発した特殊形状のブレードを使用したブレンダーが登場！頑丈さと切れ味の良さを両立し、シャープな切れ味が長持ちし、どんな食材も、ベルベットのような驚くほどなめらかな仕上がりにしてくれる一品だ。

gazo1


「【ツヴィリング】「エンフィニジー パーソナルブレンダー 550ml 」ミキサー ジューサー スムージー 小型 ボトルブレンダー レシピブック付き 【日本正規販売品】 ZWILLING ENFINIGY PERSONAL BLENDER 53101-100」は1~2人分のドリンクが手早く作れるブレンダーだ。そのまま蓋をすれば冷蔵庫で手軽に保存することもできる。

gazo5


ブレードは方向の違う4枚をクロスすることで、食材が上下に対流。シンプル機能ながら、混ぜる、刻む、おろす、つぶす、挽くなどの8機能をこなせる優れものだ。

gazo4


ジャーに専用キャップをつければすぐ、持ち出せるマイボトルに。アウトドアにも、もちろん冷蔵庫での保存にも適している。

gazo3


ブレードは取り外せてお手入れ簡単。暑すぎて食欲も湧かないような朝に、是非このブレンダーで美味しいスムージーやジュースを作って、健康に過ごしてほしい。