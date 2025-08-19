【ニューエラ×明石家さんま】初コラボ！全6型キャップが8/22発売

スポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」が、日本を代表するコメディアン・明石家さんまと初のコラボレーションを発表しました。2025年8月22日(金)より、全国のニューエラストアと公式オンラインストアにて販売がスタート。番組以外でのアイテム展開は極めて異例で、さんまさん自身がデザイン会議に同席し、自ら描いたラフ案をもとに仕上げたという全6型の特別なラインナップです。

明石家さんま初デザイン！6型ラインナップ

今回のコラボレーションでは、ニューエラの人気モデル「9FORTY™」をベースにした全6型が登場。価格は各5,720円（税込）です。

カラー展開やサイズはアイテムごとに異なりますが、いずれもユニセックスで楽しめる仕様となっており、日常コーデのアクセントにもぴったり。

手描きのラフをもとにしたデザインは、さんまさんらしい遊び心と個性がしっかり反映された特別な仕上がりです。

販売店舗と購入方法について

発売日は8月22日(金)。ニューエラストア全店および公式オンラインストアで展開されます。ただし、店舗によっては一部アイテムの取り扱いがない場合もあるため、在庫状況の確認が必要です。

オンラインでの購入も可能なので、遠方の方でも安心。ファンはもちろん、普段からキャップを愛用している方にも手に取っていただきたい特別なコレクションです。

ファッションに笑顔を添える特別なキャップ♡

70歳を迎えた今も第一線で活躍する明石家さんま。

そんな彼のセンスとユーモアが詰まった「ニューエラ」とのコラボキャップは、ただのファッションアイテムにとどまらず、持つ人の気持ちを明るくしてくれる存在になりそうです。

全6型という豊富なラインナップから、お気に入りのひとつを見つけて、毎日のスタイリングに笑顔をプラスしてみませんか♪