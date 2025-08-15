【グレゴリー】のユニセックス向けバックパックが登場！スタイリッシュと実用性を両立した逸品がAmazonで販売中！
【グレゴリー】のバックパックが日常と冒険をつなぐ！多機能で使いやすいデザインが魅力のモデルがAmazonで販売中！
デイパックのデザインをそのままに、容量と機能を追加。デラックスなデイパック。大容量に加えシューズ用コンパートメントやサイドポケットを備えたおかげで、日常使いからちょっとした出張や旅行まで幅広く対応できる強い味方。PC 専用コンパートメントを備えているので、仕事の後のジム通いにも最適。
メイン収納に加え、ジッパー付きのサイドポケットやボトムコンパートメントを備え、小物の整理がしやすい構造となっている。
PC専用の背面コンパートメントを搭載し、仕事からジム通いまで幅広く対応する利便性の高い設計が特長。
しなやかな素材と丈夫なストラップが身体にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適さを保ちやすい仕様となっている。
シンプルで飽きのこないデザインに加え、ユニセックス仕様で男女問わず日常のコーディネートに取り入れやすい。
