丸亀製麺とすみっコぐらしがコラボ！特別なうどん弁当や、描き下ろしデザインの“うどん札”などに注目
丸亀製麺は、やさしく癒やされる世界観で子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている「すみっコぐらし」とコラボレーションした「丸亀製麺×すみっコぐらし コラボキャンペーン」全4つのコラボ企画を、2026年7月14日(火)より期間限定で開催する。
【写真】コラボ商品を見る
同キャンペーンでは、すみっコたちとピクニック気分を楽しめる冷たいうどんと、えび天やタコさんウィンナー、鶏のから揚げなど彩り豊かなおかずをひと箱に詰め合わせたコラボ商品「まるっとワクワクうどんBOX」、今回だけの描き下ろしで限定デザインのオリジナルうどん札、対象商品の購入でもらえるオリジナルグッズなどを展開。
■この夏は「丸亀製麺」で、“わくわく、おいしいおもいで”を。「すみっコぐらし」と期間限定でコラボ
「すみっコぐらし」は「ここがおちつくんです」をコンセプトに、すみっこにいると落ち着く、ちょっぴり個性的なすみっコたちが登場するキャラクターシリーズとして、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。そんな「すみっコぐらし」と、手作り・できたてのために「すみっこ」までこだわり、粉から打つうどんを提供する丸亀製麺。それぞれの思いが共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。
同コラボレーションでは、ここでしか見られない特別な世界観を表現。丸亀製麺の手作り・できたてのおいしさと「すみっコぐらし」の世界観が重なり、いつもの食事がもっとわくわくするような、特別なコラボ体験を届けてくれる。
■子どもの夏休みの昼食やおでかけのおともにもすみっコたちと一緒に
夏休みなどの長期休みは、家族で過ごす時間が増える一方で、子どもの毎日の昼食準備やメニュー選びなど、食事まわりの悩みも生まれやすい時期。「夏休み期間中の食事」に関する調査では、子どもがいる回答者の約7割が夏休み中のご飯作りを普段より負担に感じており、なかでも昼食に負担を感じる人が多いことがわかった(※1)。丸亀製麺は、そうした日常のなかでも、手軽さと楽しさを感じられる食の選択肢を提案。
※1：Nadia株式会社調べ。「夏休み期間中の食事」に関するユーザーアンケート(調査期間：2025年6月30日〜7月8日／回答者253人)
■【コラボ企画1】すみっコたちと、ピクニック気分！オリジナルグッズ付き 期間限定コラボ商品「まるっとワクワクうどんBOX」が登場
店内での食事はもちろん、夏休みのおでかけや、自宅での食事でも楽しめる、期間限定コラボ商品「まるっとワクワクうどんBOX」が登場。注文を受けてから打ち立て・できたてのうどんを詰めるため、店内でも持ち帰りでも、丸亀製麺ならではのもちもちとした食感やのど越しのよさを楽しめる。
「まるっとワクワクうどんBOX」は、すみっコたちと一緒にピクニックをしているような気分を楽しめる、彩り豊かな商品。芝生やレジャーシート、すみっコたちをイメージした彩り豊かな、子どもにも親しみやすいおかずを詰め合わせ、ふたを開けた瞬間から楽しい気分が広がるひと品に仕立てられている。
商品名：まるっとワクワクうどんBOX(オリジナル立体ランチョンマット＆ピック付)
価格：690円
販売期間：2026年7月14日(火)〜8月31日(月)
販売店舗：全国の「丸亀製麺」
■「まるっとワクワクうどんBOX」の特徴
■(1) ピクニック気分が楽しめる、見ても食べてもうれしいおいしさ
ほうれん草とブロッコリーのペーストで芝生を、にんじんラペでレジャーシートをイメージ。花のかまぼこを添えて、すみっコたちとおでかけしているような楽しい見た目に仕立てている。
■(2)「すみっコぐらし」をイメージした彩り
えび天やコーンポテサラなどを組み合わせ、すみっコたちをイメージした彩りを表現。丸亀製麺ならではのうどんのおいしさとともに、「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる。
■(3)野菜もたっぷりでバランスよく！親しみのあるおかずを詰め合わせ
子どもにも大人にも人気のえび天・鶏のから揚げ・タコさんウィンナーに加えて、にんじんラペ・ほうれん草とブロッコリーのペースト・コーンポテサラといった野菜のおかずもバランスよく。家族で楽しみやすいお弁当に仕立てている。
■「まるっとワクワクうどんBOX」を購入するともれなくもらえるオリジナルグッズ
「まるっとワクワクうどんBOX」には、オリジナル立体ランチョンマットとピックがセットで付いてくる。食べる前から食べ終わったあとまで「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる！
※なくなり次第販売終了
※一部店舗で販売していない場合あり
※ランチョンマット、ピックのデザインは選べない
■【コラボ企画2】うどんを食べるたび、すみっコたちに出会える！限定デザインの描き下ろしオリジナルうどん札が登場
通常うどん1杯の注文につき1枚もらえる「うどん札」が、キャンペーン期間中は「すみっコぐらし」とコラボした限定デザインで登場。ここでしか出合えない描き下ろしのオリジナルデザイン。第1弾・第2弾でそれぞれ異なるデザインを展開し、うどんを食べるたびに、どのすみっコたちに出会えるかを楽しめる。
※デザインは選べない
※天ぷらや丸亀うどーなつなど、うどん以外の商品のみを購入の場合は配布対象外となる
※なくなり次第配布終了
※一部配布していない店舗あり
■【第1弾】全5種＋シークレット1種
期間：2026年7月14日(火)〜8月3日(月)
■【第2弾】全5種＋シークレット1種
期間：2026年8月4日(火)〜8月31日(月)
■【コラボ企画3】好きなうどんと「丸亀うどーなつ」でオリジナルコラボグッズをプレゼント！
キャンペーン期間中、好きなうどん1杯と「丸亀うどーなつ」を注文した人に、オリジナルコラボグッズをランダムでプレゼント。第1弾は「オリジナル飾れるコースター」全4種、第2弾は「オリジナル袋止めクリップ」全4種が登場。いずれも、すみっコたちのイラストをあしらった限定デザインだ。
※なくなり次第配布を終了
※一部配布していない店舗あり
※画像は使用イメージ
■【第1弾】「オリジナル飾れるコースター」全4種
期間：2026年7月14日(火)〜8月3日(月)
■【第2弾】「オリジナル袋止めクリップ」全4種
期間：2026年8月4日(火)〜8月31日(月)
■【コラボ企画4】ここでしか手に入らないオリジナルグッズが抽選で当たるSNSキャンペーンを開催！
今回のコラボ企画をより多くの人にもっと楽しんでもらうため、期間中にSNSキャンペーンを開催。
■第1弾SNSキャンペーン実施概要
対象期間中に、丸亀製麺公式X(旧Twitter)アカウントをフォローのうえ、指定の応募条件を満たした人のなかから抽選で100人に「丸亀製麺×すみっコぐらし」コラボデザインのオリジナル保冷バッグをプレゼント。
・参加条件：丸亀製麺公式Xアカウントのキャンペーン対象ポストを確認
・キャンペーン期間：2026年7月14日(火)〜7月18日(土)
・当選人数：100人
・賞品：「丸亀製麺×すみっコぐらし」コラボデザイン オリジナル保冷バッグ
※アカウントを非公開にしている場合、またはチャット(旧ダイレクトメッセージ)を受け取れない設定にしている場合、抽選の対象外となるので注意
SNSキャンペーンは第2弾も実施予定。詳細は丸亀製麺公式Xアカウントにて告知される。
■「すみっコぐらし」について
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
(C)San-X
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】コラボ商品を見る
同キャンペーンでは、すみっコたちとピクニック気分を楽しめる冷たいうどんと、えび天やタコさんウィンナー、鶏のから揚げなど彩り豊かなおかずをひと箱に詰め合わせたコラボ商品「まるっとワクワクうどんBOX」、今回だけの描き下ろしで限定デザインのオリジナルうどん札、対象商品の購入でもらえるオリジナルグッズなどを展開。
■この夏は「丸亀製麺」で、“わくわく、おいしいおもいで”を。「すみっコぐらし」と期間限定でコラボ
「すみっコぐらし」は「ここがおちつくんです」をコンセプトに、すみっこにいると落ち着く、ちょっぴり個性的なすみっコたちが登場するキャラクターシリーズとして、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。そんな「すみっコぐらし」と、手作り・できたてのために「すみっこ」までこだわり、粉から打つうどんを提供する丸亀製麺。それぞれの思いが共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。
同コラボレーションでは、ここでしか見られない特別な世界観を表現。丸亀製麺の手作り・できたてのおいしさと「すみっコぐらし」の世界観が重なり、いつもの食事がもっとわくわくするような、特別なコラボ体験を届けてくれる。
■子どもの夏休みの昼食やおでかけのおともにもすみっコたちと一緒に
夏休みなどの長期休みは、家族で過ごす時間が増える一方で、子どもの毎日の昼食準備やメニュー選びなど、食事まわりの悩みも生まれやすい時期。「夏休み期間中の食事」に関する調査では、子どもがいる回答者の約7割が夏休み中のご飯作りを普段より負担に感じており、なかでも昼食に負担を感じる人が多いことがわかった(※1)。丸亀製麺は、そうした日常のなかでも、手軽さと楽しさを感じられる食の選択肢を提案。
※1：Nadia株式会社調べ。「夏休み期間中の食事」に関するユーザーアンケート(調査期間：2025年6月30日〜7月8日／回答者253人)
■【コラボ企画1】すみっコたちと、ピクニック気分！オリジナルグッズ付き 期間限定コラボ商品「まるっとワクワクうどんBOX」が登場
店内での食事はもちろん、夏休みのおでかけや、自宅での食事でも楽しめる、期間限定コラボ商品「まるっとワクワクうどんBOX」が登場。注文を受けてから打ち立て・できたてのうどんを詰めるため、店内でも持ち帰りでも、丸亀製麺ならではのもちもちとした食感やのど越しのよさを楽しめる。
「まるっとワクワクうどんBOX」は、すみっコたちと一緒にピクニックをしているような気分を楽しめる、彩り豊かな商品。芝生やレジャーシート、すみっコたちをイメージした彩り豊かな、子どもにも親しみやすいおかずを詰め合わせ、ふたを開けた瞬間から楽しい気分が広がるひと品に仕立てられている。
商品名：まるっとワクワクうどんBOX(オリジナル立体ランチョンマット＆ピック付)
価格：690円
販売期間：2026年7月14日(火)〜8月31日(月)
販売店舗：全国の「丸亀製麺」
■「まるっとワクワクうどんBOX」の特徴
■(1) ピクニック気分が楽しめる、見ても食べてもうれしいおいしさ
ほうれん草とブロッコリーのペーストで芝生を、にんじんラペでレジャーシートをイメージ。花のかまぼこを添えて、すみっコたちとおでかけしているような楽しい見た目に仕立てている。
■(2)「すみっコぐらし」をイメージした彩り
えび天やコーンポテサラなどを組み合わせ、すみっコたちをイメージした彩りを表現。丸亀製麺ならではのうどんのおいしさとともに、「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる。
■(3)野菜もたっぷりでバランスよく！親しみのあるおかずを詰め合わせ
子どもにも大人にも人気のえび天・鶏のから揚げ・タコさんウィンナーに加えて、にんじんラペ・ほうれん草とブロッコリーのペースト・コーンポテサラといった野菜のおかずもバランスよく。家族で楽しみやすいお弁当に仕立てている。
■「まるっとワクワクうどんBOX」を購入するともれなくもらえるオリジナルグッズ
「まるっとワクワクうどんBOX」には、オリジナル立体ランチョンマットとピックがセットで付いてくる。食べる前から食べ終わったあとまで「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる！
※なくなり次第販売終了
※一部店舗で販売していない場合あり
※ランチョンマット、ピックのデザインは選べない
■【コラボ企画2】うどんを食べるたび、すみっコたちに出会える！限定デザインの描き下ろしオリジナルうどん札が登場
通常うどん1杯の注文につき1枚もらえる「うどん札」が、キャンペーン期間中は「すみっコぐらし」とコラボした限定デザインで登場。ここでしか出合えない描き下ろしのオリジナルデザイン。第1弾・第2弾でそれぞれ異なるデザインを展開し、うどんを食べるたびに、どのすみっコたちに出会えるかを楽しめる。
※デザインは選べない
※天ぷらや丸亀うどーなつなど、うどん以外の商品のみを購入の場合は配布対象外となる
※なくなり次第配布終了
※一部配布していない店舗あり
■【第1弾】全5種＋シークレット1種
期間：2026年7月14日(火)〜8月3日(月)
■【第2弾】全5種＋シークレット1種
期間：2026年8月4日(火)〜8月31日(月)
■【コラボ企画3】好きなうどんと「丸亀うどーなつ」でオリジナルコラボグッズをプレゼント！
キャンペーン期間中、好きなうどん1杯と「丸亀うどーなつ」を注文した人に、オリジナルコラボグッズをランダムでプレゼント。第1弾は「オリジナル飾れるコースター」全4種、第2弾は「オリジナル袋止めクリップ」全4種が登場。いずれも、すみっコたちのイラストをあしらった限定デザインだ。
※なくなり次第配布を終了
※一部配布していない店舗あり
※画像は使用イメージ
■【第1弾】「オリジナル飾れるコースター」全4種
期間：2026年7月14日(火)〜8月3日(月)
■【第2弾】「オリジナル袋止めクリップ」全4種
期間：2026年8月4日(火)〜8月31日(月)
■【コラボ企画4】ここでしか手に入らないオリジナルグッズが抽選で当たるSNSキャンペーンを開催！
今回のコラボ企画をより多くの人にもっと楽しんでもらうため、期間中にSNSキャンペーンを開催。
■第1弾SNSキャンペーン実施概要
対象期間中に、丸亀製麺公式X(旧Twitter)アカウントをフォローのうえ、指定の応募条件を満たした人のなかから抽選で100人に「丸亀製麺×すみっコぐらし」コラボデザインのオリジナル保冷バッグをプレゼント。
・参加条件：丸亀製麺公式Xアカウントのキャンペーン対象ポストを確認
・キャンペーン期間：2026年7月14日(火)〜7月18日(土)
・当選人数：100人
・賞品：「丸亀製麺×すみっコぐらし」コラボデザイン オリジナル保冷バッグ
※アカウントを非公開にしている場合、またはチャット(旧ダイレクトメッセージ)を受け取れない設定にしている場合、抽選の対象外となるので注意
SNSキャンペーンは第2弾も実施予定。詳細は丸亀製麺公式Xアカウントにて告知される。
■「すみっコぐらし」について
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
(C)San-X
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。