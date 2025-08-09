ジーニッシュマニキュアから新色登場♡秋を纏う繊細カラーに注目

速乾・ジェル成分入りで人気の「ジーニッシュマニキュア」から、待望の2025年秋の新色が登場！今回のテーマは「Never end Forest」。自然のリズムと人の感情が交差するような、神秘的で繊細な世界観を纏った3つのカラーがラインナップ。月夜を思わせるラメ入りブルー、知性が光るバーガンディー、大人の余裕を演出するローズトープ。指先から秋を感じられる注目の新色で、季節のムードを先取りしませんか？

心に響く、秋の感情を纏う3色

ジーニッシュマニキュア​

価格：8ml・1,210 円（税込）

今回登場するのは、3色。まずは、月のように静かに輝く「MOONLIT（ミッドナイトブルー）」。

クラシカルな知性をまとう「WISDOM（バーガンディー）」。

そして温かみある優しさを宿す「HARMONY（ローズトープ）」。

どのカラーも“感情に寄り添う”コンセプトが込められていて、見る人の心をそっとくすぐります。ラメの煌めきや透明感のある質感が、秋の光と空気に溶け込むような繊細さを演出してくれます。

大人可愛いを叶える♡ミチネイルの大理石デザインが話題！

日常に溶け込む、使いやすさも魅力

ジーニッシュマニキュアは60秒で乾くうえに、ジェル成分配合でツヤ感が長持ち。秋の忙しい朝でも、サッと塗れて美しい仕上がりを叶えてくれます。

中でも「HARMONY」は肌なじみが良く、オフィスでも浮かない万能カラー。TPOを問わず楽しめるのが嬉しいポイントです。

毎日のライフスタイルに自然に馴染みながら、秋の感性を指先に宿してくれる、まさに“私らしさ”を彩る1本です。

秋の始まりに、指先からときめきを

どこか切なさと温もりが交差する秋。そのムードを、ジーニッシュマニキュアの新色で指先にまとってみませんか？

「Never end Forest」の世界観は、ただのカラーではなく、感情や記憶を呼び起こす“体験”として私たちに寄り添ってくれます。忙しい日々の中でも、ほんのひと塗りで心が満たされる。

そんな“ときめき”をぜひ、この秋感じてみてください。日常をそっと彩る小さな魔法を、あなたの手元に♡