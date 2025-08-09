【GUのスカート】が大人可愛い！ イロチ買いして着回したい♡「おしゃれコーデ」

オンにもオフにも使いやすく、夏コーデの強い味方になってくれそうなスカートが【GU（ジーユー）】から登場！ 今回は、スラリとしたシルエットと縦の切り替えで美しいレッグラインを演出するナロースカートに注目しました。おしゃれ感度が高いスタッフさんによる着まわし術を紹介するので、ぜひ夏コーデに取り入れてみて。

大人っぽさとカジュアルさを両立した最旬コーデ

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

ややタイトな縦長シルエットで、大人っぽいコーデに導いてくれるナロースカート。ブラック・ベージュ・ネイビーの上品な色展開で、プライベートはもちろんオフィスシーンにも馴染みそう。スタッフのRumiさんは、世界的トレンドとして注目を集めているデニムをシャツで取り入れたコーデを提案。ブルーのデニムで爽やかに見せつつ、スラリとしたナロースカートで上品さもキープできます。

さり気ない肌見せでコーデの鮮度アップ

こちらは色違いのベージュを着用したワンツーコーデ。ベルトループが付いているため、ベルトを投入してメリハリのあるコーデに仕上げるのもおすすめ。クロップド丈のTシャツと合わせてさり気なく肌見せをすれば、シンプルながらも鮮度高めなスタイルに。 トレンドアイテムとして注目のレクタングルバッグが、モードな雰囲気に導きます。

