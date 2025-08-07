白骨死体を探す夏休み!?“帰る場所”を探す物語が「切ない」「読み返して泣いた」とSNSで話題【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
コロナ禍に一般企業を退職したことを機に、「ヤングジャンプ」の「1億円40漫画賞」に応募し、その作品が見事入賞したという矢嶋こずみ(@kosmy8588)さん。現在は版面漫画やWebtoonの背景作画・仕上げを担当する仕事をしながら創作活動を続けている。そんな矢嶋さんの作品『帰り途(みち)』がネット上で「切ないけど凄くいい話ですね!」「読み返してすべて理解し泣きました。素敵…」「これは悲しいですね…でも勇気を出すことの大事さを学べる良いお話でした」と評判だ。作者の矢嶋さんにこの作品に込めた思いなどについて聞いてみた。
ジュブナイル的な作品が好きだと話す作者の矢嶋さん。本作「帰り途(みち)」を描こうと思ったきっかけは、海の見える田舎町での「一夏の冒険」を描きたかったからだという。「少年たち」や「少年少女」という組み合わせの構成の作品は多く存在するが、少女2人の物語は意外と少ない 。耽美すぎず、地に足の着いたリアリティを重視した本作は、まさに「スタンド・バイ・ミーの女の子版」といえるだろう。
舞台となる風景も印象的だ。明確なモデル地はないものの、「東海道沿いの方言が少ない田舎町」をイメージしており、静岡周辺を思い浮かべながら描いたという。京都在住の矢嶋さんは、東京へ向かう際に新幹線やバスから見る静岡の風景が、のどかでありながら少し閉塞的な雰囲気を持っていて、作品の世界観にぴったりだったと語っている。
タイトルの「帰り途(みち)」には、「2人の少女がそれぞれの帰る場所を見つける途中」という意味が込められているのだそう。避けがたい不幸に直面し居場所を見失った彼女たちが、死体探しという行動を通じて、勇気や成長(自分に足りなかったもの)を見出していく。物語の終盤では、どちらの少女も“安心して戻れる場所”を見つけることでようやく前に進むことができた。
「帰り途(みち)」は、ただの“死体探し”ではない。自分の居場所を探し、過去と向き合い、成長していく物語だ。思春期の不安定さと繊細さを丁寧に描いたこの作品は、大人になった今だからこそ、心に深く響く。過去にとらわれて前に進めない人や自分の居場所を探している人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：矢嶋こずみ(@kosmy8588)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。