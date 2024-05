5月20日 公開

アクティビジョンのプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用シューティング「Call of Duty: Modern Warfare III」と「機動戦士ガンダム」とのコラボレーションが実施されることが明らかになった。

「コール オブ デューティ」の公式Xでは、日本と思われる場所にあるビルに「ガンダム」のシルエットが映し出される動画が公開。「Gundam comes to Call of Duty in Season 4」とあり、「Call of Duty: Modern WarfareIII」シーズン4で、「ガンダム」とのコラボレーションが実施される予定だ。なお、詳細については公開されていない。続報に期待したい。

