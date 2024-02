Appleに300万ドル(約4億5000万円)以上の損害を与えたとして、 アメリカ 在住の中国人2名に有罪判決が下されたと アメリカ 司法省が発表しました。被告人たちは、5000台以上の偽造iPhoneをAppleに送りつけ、正規のiPhoneに交換させていました。Office of Public Affairs | Two Foreign Nationals Convicted of Multimillion-Dollar Scheme to Defraud Apple Inc. Out of 5,000 iPhones | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-convicted-multimillion-dollar-scheme-defraud-apple-inc-out-5000Two people found guilty in $3M iPhone repair scheme with over 5,000 iPhones - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/02/20/iphone-repair-scam-arrests/有罪判決が下されたのは、 アメリカ ・メリーランド州在住のスン・ハオティエンとシュエ・ペンフェイの2人です。両被告人は2017年にメリーランド州の運転免許証と大学のIDカードを使用して、郵便局の私書箱を8つ開設。そして、2017年5月から2019年9月まで、香港から送られてきた偽造iPhoneを私書箱で受け取っていました。さらに2人は偽造したシリアル番号やIMEI番号を使い、受け取った偽造iPhoneをAppleの小売店や正規サービスプロバイダーに送り、正規のiPhoneと交換させました。Appleに送りつけられた偽造iPhoneは5000台以上にのぼり、Appleが受けた損害は300万ドル以上になるそうです。コロンビア特別区連邦裁判所は両被告人に郵便詐欺罪とその共謀罪で有罪判決を下しました。詳しい判決内容は2024年6月21日に言い渡される予定で、それぞれ最高20年の懲役刑が科されます。Apple関連のニュースサイトである9to5Macによると、偽造iPhoneを正規のiPhoneに交換させる詐欺事件は過去にも発生しており、手口も今回の事件とほぼ同じであると指摘しています。1億円相当のiPhoneと偽iPhoneとを保証により交換した男が逮捕へ - GIGAZINE